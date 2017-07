L’Sky marca línia

En el rànquing de victòries per equips del 2017, l’Sky ocupa una discretíssima novena posició amb divuit triomfs, lluny dels 35 del BMC i del Quick-Step Floors, i dels 29 del Movistar. El cap de files, Chris Froome, encara no s’ha estrenat en tota aquesta temporada i la segona posició en la cinquena etapa de la Volta a Catalunya amb final a lo Port és el seu millor resultat. Però quan arriba el juliol, el conjunt més poderós del planeta es transforma en una màquina perfecta. La seva raó de ser és dominar un dels esdeveniments esportius més populars del planeta.

I ahir, el dia que el Tour de França va aixecar el teló a Düsseldorf ho van tornar a deixar ben clar situant quatre corredors entre els deu primers classificats. El gal·lès Geraint Thomas va executar una contrarellotge perfecta –en un traçat de 14 km condicionat per la pluja intermitent que va caure i va deixar l’asfalt humit, fet que va provocar múltiples caigudes– i va obtenir la seva primera etapa en la cursa francesa. Va superar corredors més avesats a la pugna contra el rellotge com el campió del món, l’alemany Tony Martin (Katuixa) i principal favorit, que es va haver de conformar amb la quarta posició. Martin havia signat el millor temps en el quilòmetre 8,1, però no va poder mantenir la diferència fins a la meta. En canvi, Thomas, que en aquest punt s’havia situat cinquè a quatre segons de l’alemany, va rubricar uns últims sis quilòmetres pletòric i va aturar el cronòmetre en 16:04 i avui vestirà el primer mallot groc. El van seguir el suís Stefan Küng (BMC), a cinc segons, i el seu company d’equip, el bielorús Vasil Kirienka, a set. El gal·lès va demostrar que es troba recuperat del contratemps que va patir al Giro, en què una caiguda matinera li va truncar les possibilitats de competir per la general, i que Froome pot comptar amb ell en els moments complicats.

Precisament, l’actual vencedor de la cursa va exhibir fortalesa i va reforçar els pronòstics que el donen com a principal favorit per vestir de groc a París. També va fer una magnífica contrarellotge i va acabar sisè a només dotze segons de Thomas i a quatre del campió del món. L’actuació li va permetre esgarrapar els primers segons respecte als rivals, que en general no van desentonar, però no es van comportar amb la mateixa excel·lència.

L’australià Richie Porte (BMC) i un dels candidats a discutir-li la glòria, va cedir 35 segons respecte a Froome, mentre que el colombià Nairo Quintana (Movistar) en va perdre un més: 36. El madrileny Alberto Contador (Trek), el més fluix entre els favorits, no va estar tan fresc com en la crono de fa unes setmanes en la Dauphiné i va recórrer els 14 km 42 segons més lent que el britànic. Al final va reconèixer, resignat, la situació: “És una barbaritat per 14km. És una grandíssima diferència, però la prioritat era vigilar en els revolts. És una mala manera de començar.” El millor entre els candidats a ocupar la part alta de la classificació va ser Simon Yates (Orica), que va ser 29è i va perdre 37 segons respecte a Thomas.