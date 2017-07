El mundial dels velocistes

Avui, la primera etapa en línia del Tour 2017 es preveu que es resolgui en una arribada massiva. Bona part de la jornada transcorrerà per terres germàniques, encara que la meta estarà situada a Bèlgica, al Boulevard de la Sauvenière, escenari final de la Lieja-Bastogne-Lieja en algunes edicions. Precisament, en aquest marc emblemàtic es lliurarà el primer enfrontament entre els millors esprintadors del món, que han acudit en bloc a la cursa francesa, en què poden tenir fins a set oportunitats propícies per aconseguir victòries sempre de prestigi.

La nòmina de velocistes espanta. La majoria tenen una qualitat indiscutible i victòries a les butxaques, com per exemple el britànic Mark Cavendish (Dimension Data), que està a quatre d’igualar el registre d’Eddy Merckx (34), el corredor amb més triomfs d’etapa de la història. Però la principal incògnita ara mateix és qui té la maquinària perfectament greixada per superar els rivals en un terreny, el dels esprints, que es decideix en qüestió de dècimes i detalls. Precisament, Cavendish és un dels que ha arribat a la línia de sortida amb més dubtes. Ha passat bona part de la temporada de baixa per culpa d’una mononucleosis i pràcticament no ha competit. Però el curs passat també semblava que amb 32 anys es veuria superat per les noves generacions i va acabar amb quatre victòries. És una capsa de sorpreses, plena de talent.

Sobre el paper, l’alemany Marcel Kittel (Quick-Step) és l’esprintador més potent i, a més, forma part d’un dels equips que millor prepara els finals massius. Ahir va demostrar que està fort. Al costat té ciclistes com Trentin i Sabatini per llançar-lo cap a la victòria. Fins ara, ha guanyat nou etapes en el Tour, encara que el curs passat es va haver de conformar amb una única victòria en la quarta etapa. Si enguany recupera les sensacions pot obtenir un botí preciós.

Un altre nom propi no és un esprintador de manual i sembla difícil que pugui sorprendre rivals com Kittel, però tindrà moltes possibilitats en els finals amb un lleuger desnivell o descontrolats. Es tracta de l’eslovac Peter Sagan (Bora), que buscarà el cinquè mallot verd de la regularitat i pot guanyar altres esprints menys clàssics.

Un dels candidats a discutir-los la supremacia és el també alemany Andre Greipel (Lotto Soudal). Compta amb onze etapes de la cursa francesa. El curs passat també va haver de patir per sumar una victòria. No va ser fins a l’última etapa, tot i que per vèncer als camps Elisis sempre val la pena esperar vint etapes. Enguany ha guanyat una etapa al Giro i una a la París-Niça. En canvi, el tercer alemany en discòrdia, John Degenkolb (Trek), amb deu etapes de la Vuelta però cap a França, sembla lluny dels dies més dolços i ho tindrà complicat per saldar un deute en la seva carrera.

A falta de candidats sòlids per guanyar la general, l’afició francesa ha dipositat part de les esperances en dos velocistes: Arnaud Démare (FDJ) i Nacer Bouhanni (Cofidis). El primer, amb 25 anys, passa un bon moment de forma, com ha demostrat en la Dauphiné i en el campionat francès. Té companys que el llancen i l’acompanyen fins al final, però a més de superar els rivals també haurà de saber gestionar la pressió en una cursa tan complicada com el Tour. Bouhanni, de 26 anys, ha guanyat etapes al Giro i a la Vuelta, però té l’assignatura pendent del Tour.

El noruec Alexander Kristoff (Katuixa), un dels corredors que més victòries ha aconseguit els últims cursos, surt amb possibilitats de vèncer, encara que a França només ha guanyat dues etapes, i ja en fa tres anys. Altres candidats a disputar els esprints són: l’australià Michael Matthews (Orica), Ben Swift (Emirates), el neerlandès Dylan Groenewegen (Lotto NL)...