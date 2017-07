Kendricks salta 5,82 i venç Lavillenie en el cel de París

El duel en el salt de perxa entre el francès Renaud Lavillenie i el nord-americà Sam Kendricks no va defraudar en el míting de París de la Lliga del Diamant. El saltador local buscava una nova victòria en la reunió de casa, però no va estar fi i el nord-americà, que fa poc havia entrat en el selecte club dels 6 metres, va aconseguir la victòria amb 5,82 m. El duel es va iniciar en 5,62 m, la primera alçada que va intentar i va superar el francès. Kendricks ja havia fet dos salts vàlids en alçades més baixes i després també va superar a la primera els 5,72, una alçada que Lavillenie no va intentar. Es van retrobar en els 5,77 i el nord-americà el va superar a la tercera i el francès va fer tres nuls. Kendricks va provar els 5,82 i els va superar en el segon intent.

El palamosí Adel Mechaal va tenir una bona actuació en els 3.000 m, va acabar cinquè i va fer la seva marca personal amb un registre de 7:35.28. Mechaal va superar per més d’un segon el seu registre de sempre (7:36.59). El palamosí va seguir molt bé el ritme dels primers que buscaven baixar dels 7:30 i superar la millor marca de l’any, però al final no ho va aconseguir. En la penúltima volta, Adel Mechaal es va apropar al grup capdavanter i en la darrera va lluitar per acabar quart. La victòria va ser per a l’etíop Muktar Edris, que es va imposar en la recta final (7:32.31) al kenyà Ronald Kwemoi (7:32.28). En l’alçada, el qatarià Essa Mutaz Barshim va intentar superar la seva millor marca mundial de l’any (2,38) i va intentar saltar 2,39 m, però després de dos intents va plegar perquè es va notar molèsties al genoll esquerre. La victòria va ser igualment per a ell, amb 2,35 m.

Nivell en els 1.500 m