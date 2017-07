El trofeu “fantàstic”

“Nadal està jugant molt bé. Murray ben segur que també ho farà bé, perquè és el defensor del títol, i Djokovic també hauria de recuperar aviat el seu nivell. Tampoc podem oblidar que hi ha un grup de tennistes, com Berdych, Raonic, Nishikori, Thiem, Wawrinka i Kyrgios, que podrien fer grans coses, fins i tot arribar a la final. Els altres jugadors que han demostrat que arriben molt bé són Pouille, campió a Stuttgart; Feliciano López, campió a Queen’s, i Cilic, que està rendint a un gran nivell. Ens espera un Wimbledon fantàstic.” L’anàlisi és absolutament fidedigna, i la va signar fa pocs dies Roger Federer, el rei del torneig. El suís retrata en les seves declaracions com arriben els seus principals rivals a la cita, en què somia el seu vuitè All England Club i el dinovè Grand Slam. Fins i tot el seu auguri sobre Djokovic s’ha complert de seguida, perquè el serbi va esvair dubtes dissabte guanyant el títol a Eastbourne contra l’abnegat Gaël Monfils, que va viure amb resignació la seva primera final sobre herba perdent per catorzena vegada en catorze partits contra el balcànic.

A més dels títols conquerits, Federer també va perdre tres finals, una contra Nadal (2008) i dues contra Novak Djokovic (2014 i 2015). El serbi, de fet, acumula tres títols. Nadal en va guanyar dos en cinc finals i Murray aspira al seu tercer –diu que seria increïble conquerir-lo– i, com recorda l’helvètic, és el vigent campió després de derrotar Milos Raonic en la final descafeïnada del 2016. Té el factor a favor de jugar a casa i el possible dèficit d’unes molèsties al maluc que el van obligar a suspendre les exhibicions clàssiques de Hurlingham. Fins ara s’ha mostrat irregular i té la pressió afegida de defensar la condició de número 1, lideratge que podria perdre a Londres en benefici de Nadal. El manacorí, que és segon de l’ATP i que encara no ha debutat en herba el 2017, s’ha vist relegat a quart cap de sèrie, perquè Wimbledon és l’únic Grand Slam que té també en compte altres variables sobre herba al marge de la classificació per elaborar la llista de caps de sèrie. El torneig afegeix els resultats d’herba del curs i del curs anterior. Murray és el primer favorit; Novak Djokovic, el segon, i Roger Federer, el tercer. La distribució assegura que Federer i Nadal només es poden trobar en la final. A Murray i Djokovic els passa el mateix. Murray i Nadal van pel mateix cantó del quadre i es podrien trobar en les hipotètiques semifinals, mentre que Djokovic i Federer es podrien disputar també un lloc en la final. Una de les grans incògnites és saber si, per fi, Djokovic ha tornat definitivament després d’un curs discret i d’un Roland Garros decebedor. Mats Wilander li ha aconsellat aquesta setmana un remei sabàtic per als seus mals: “Després de Wimbledon, hauria de deixar de jugar aquest curs i prescindir de tota la gira de pista dura.”

Dos catalans