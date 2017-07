Engega el comptador

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) es va confirmar ahir com l’especialista en arribades massives més en forma del pilot, i pren posició per omplir el cabàs de victòries tenint en compte que encara tindrà més oportunitats. Sense incidències i en un esprint de manual i net, l’alemany és a hores d’ara superior als rivals i, a més, té uns companys que el porten amb coto fluix fins a la meta. En aquesta edició partia amb els dubtes que havia generat en l’edició anterior, en què es va haver de conformar amb una victòria, dos segons llocs i un cinquè. Un balanç trist per a un corredor que entre el 2013 i el 2014 s’havia embutxacat vuit etapes. Però dissabte havia transmès bones sensacions amb la novena posició en la contrarellotge inicial i ahir va reblar el clau en imposar-se amb suficiència a Lieja, on va acabar la segona etapa del Tour, que havia sortit de Düsseldorf (203 km), i en la qual el gal·lès Geraint Thomas (Sky) va aconseguir mantenir el mallot groc sense cap incidència.

Ara bé, si Kittel va exhibir fortalesa i té molts números per sortir d’aquesta edició amb un botí suculent, també va quedar clar que no es pot refiar excessivament. El francès Arnaud Démare (FDJ) va mantenir el to de les últimes setmanes i va firmar una esperançadora segona posició, que l’acosta una mica més al seu objectiu de celebrar la primera victòria en el Tour. L’alemany André Greipel (Lottot Soudal) va ocupar la tercera posició, que alimenta la seva fam amb vista als propers finals massius, i el britànic Mark Cavendish (Dimension Data), malgrat els pocs dies de competició que porta a les cames per culpa d’una mononucleosi, va recordar que és un campió i que habita ben a prop de l’èxit, i va quedar quart. En canvi, l’eslovac Peter Sagan (Bora) es va haver de resignar a acceptar que en un esprint clàssic, al costat dels principals especialistes, la vida no és tan fàcil i va creuar la meta en desena posició.

Demà, els velocistes tindran una nova oportunitat de batre’s. Avui, el pilot unirà Verviers amb Longwy (212 km), en una jornada amb un final estressant a causa de la cota de tercera categoria final: curta (1,6 km), però exigent amb percentatges de fins a l’11%. Etapa propícia per a classicòmans del perfil de Sagan o Dan Martin (Quick-Step).

Abans del desenllaç de la segona etapa, l’interès l’havien acaparat quatre corredors –Thomas Boudat (Direct Energie), Taylor Phinney (Cannondale-Drapac), Yoann Offredo (Wanty) i Laurent Pichon (Fortuneo)–, que es van entendre per protagonitzar una llarga escapada, que va morir a tres quilòmetres de l’arribada.

Valverde acaba el curs