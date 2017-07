Belmonte guanya un or i Vall, dos bronzes a Chartres

Mireia Belmonte va aconseguir la victòria en els 800 m lliures de l’Obert de França que aquest cap de setmana s’ha disputat a Chartres, i Jessica Vall va acabar en la tercera posició en els 50 m i els 100 m braça. Van ser els resultats més destacats dels catalans que estan ultimant la seva posada a punt de cara al mundial que comença d’aquí a unes setmanes.

En la jornada de dissabte Mireia Belmonte va guanyar els 800 m lliures amb un registre de 8:27.33, en rebaixar en dos segons la seva millor marca de la temporada que havia fet en el campionat d’Espanya. Va superar clarament l’australiana Ariarne Titmus, que va ser segona, amb 8:28.51. En els 200 m lliures i els 200 m estils, la badalonina no es va classificar per a la final A. En la segona jornada disputada ahir, la badalonina va acabar en el quart lloc tres vegades. En els 200 m papallona es va quedar a tocar del podi amb un temps de 2:09:49, mentre que en els 400 m lliures va fer un registre de 4:09.23 i va tornar a estar a un pas dels tres primers llocs. Finalment, en els 400 m estils va tornar a ser quarta amb 4:42.04. En aquesta prova África Zamorano va ocupar la sisena posició (4:47.29). África Zamorano també va ser sisena en els 100 m esquena (1:03.77), i la seva millor actuació va ser dissabte amb la quarta plaça en els 200 m esquena, amb un registre de 2:12.03. Es va quedar a les portes del podi, ja que la tercera la va superar per dues centèsimes.

Jessica Vall va aconseguir dues terceres posicions en els 50 m i els 100 m braça. Dissabte va disputar els 100 i va acabar tercera amb un registre d’1:07.48. La barcelonina es va quedar a prop de l’australiana Jessica Hansen, que va ser segona (1:07.09). Ahir va aconseguir el tercer lloc en el podi en els 50 amb un registre de 31.78, altre cop novament darrere de Jessica Hansen. En la seva millor prova, els 200 m braça, va ocupar la quarta posició amb una marca de 2:25.02. Les tres proves de braça les va guanyar la russa Iulia Efimova, que va compartir protagonisme amb l’hongaresa Katinka Hosszu, que també va guanyar tres proves, els 200 m esquena, i els 200 i els 400 m estils.

En els 1.500 m lliures Albert Escrits va aconseguir la quarta posició amb un registre de 15:26.12, i Antonio Arroyo va ser cinquè darrere seu, amb 15:30.68.