“Sempre m’he sentit privilegiat”

Antonio Rama (Louro, 15 d’agost del 1982) dirigirà el Fraikin Granollers la pròxima temporada. En aquesta entrevista ens explica el que li passa pel cap.

L’aposta que ha fet el Granollers per vostè és una declaració d’intencions. Com la valora?

Que comptin amb algú com jo, que fa tant de temps que és a la casa, que ha passat per totes les categories, fa veure quines són les intencions del club. Però és el que demostren any rere any. Si poden crear bons jugadors per al primer equip, també poden crear bons entrenadors.

El cas és que, amb 34 anys, es troba entrenant un històric de l’handbol. Se sent privilegiat?

Sempre me n’he sentit, en totes les tasques que he desenvolupat en aquest club. Des que vaig arribar, com a jugador, i després, quan vaig ser coordinador de les categories inferiors, he pogut viure d’un esport del qual molt pocs poden viure. A més, fa tres anys, en Carlos [Viver] em va demanar que fos el seu segon. A partir d’aleshores estic vivint en un altre món.

En la copa ja va portar l’equip. Es va trobar bé?

En tenia moltes ganes, perquè ja feia setmanes que sabia que seria així, i em vaig trobar bé. Em venia de gust sentir aquell rau-rau a la panxa i que el cor em bategués a mil. Quan fas de segon no és el mateix. Ho vius al cent per cent, però la teva responsabilitat és secundària. La teva posició és molt còmoda.

I els jugadors, com van portar el canvi de tècnic?

Amb la majoria d’ells ens coneixem des de fa molt de temps. A més, ja se sabia des de feia temps que portaria l’equip en la copa. Després, en la competició, crec que vam fer el paper que havíem de fer. Si haguéssim guanyat el Barça, hauria estat històric. Si haguéssim perdut contra el Bidasoa, ens hauria deixat mala boca.

Tindrà un equip amb molts canvis respecte al d’aquesta temporada. Tot fa pensar que tindrà una plantilla molt jove. No li fa por la manca d’experiència?

Sí i no. Quan ets nou i jove, com és el meu cas, també t’agrada que els jugadors tinguin aquest punt d’ansietat, de ganes de demostrar el que pots fer. En tot cas, també tenim gent experta. Alguns, fins i tot, han disputat competicions internacionals. Confio en ells.

Pol Sastre, Arnau Garcia, Vicente Álamo, Álvaro Ferrer, Adrià Pérez i Michal Kasal… La seva marxa els obliga a incorporar alguns jugadors de pes?

La pèrdua més complicada de substituir és la de l’Álvaro Ferrer. És un jugador amb una experiència molt gran, que ha estat en lligues com l’alemanya, també a Portugal. Sempre en equips d’altíssim nivell. És cert que ja té uns quants anys, però ens podia donar un rendiment molt elevat. El trobarem a faltar. Quant a la resta, canviarem peça per peça. I els nanos de la casa els suplirem amb nanos de la casa, com l’Édgar Pérez, l’Ian Tarrafeta, o el Marc Guàrdia.

Quin serà l’objectiu?

Als entrenadors no ens agrada posar un objectiu competitiu. Cal veure com es reforcen els altres equips del nostre nivell. Logronyo, per exemple, tindrà un bon equip, per molt que diguin. I també Guadalajara, Anaitasuna, León… Mirarem de disputar les competicions que juguem.

Com que la lliga és pràcticament impossible, posaran tota la carn a la graella en l’EHF?

Entrarem en la tercera eliminatòria i ens pot tocar un sorteig difícil que ens deixaria la meitat de la temporada sense aquesta competició. En tot cas, en l’EHF ho donarem tot i dependrà del nostre moment i del sorteig.