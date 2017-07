Sagan, a càmera lenta

L’eslovac Peter Sagan (Bora) va tan sobrat de forces i de confiança que fins i tot cometent errors flagrants en moments clau, com ell mateix va reconèixer, es va adjudicar la tercera etapa del Tour de França, entre Verviers i Longwy (212 km), condicionada pel mur final d’un quilometre i mig, amb un tram de l’11% en els últims 700 metres.

El doble campió del món va començar l’esprint massa aviat, va reduir una marxa i quan va tornar a accelerar se li va desenganxar el peu del pedal. Malgrat les incidències, es va imposar amb autoritat davant de l’australià Michael Matthews (Sunweb), l’únic que li va poder fer ombra, i l’irlandès Dan Martin (Quick-Step), que també es va mostrar fresc i va buscar la segona victòria a França en un final escaient a les seves qualitats i semblant al de clàssiques com la Lieja o la Llombardia, on ha estampat el nom al palmarès. La d’ahir és la vuitena victòria de Sagan en el Tour, l’any passat en va aconseguir tres, i encara li queda terreny per ampliar el botí. A més, es va situar tercer en la classificació dels punts, un altre dels principals objectius que s’ha fixat en l’edició d’enguany perquè si la guanya per sisena vegada igualaria el registre de l’alemany Erik Zabel, amo i senyor del mallot verd entre el 1996 i el 2001.

El final de la jornada va ser estressant. Els nervis es van apoderar dels pretendents a l’etapa i els candidats a la general. A falta de deu quilòmetres, els escapats havien passat a millor vida, i un sinuós descens conduïa els corredors al mur dels Religiosos, on s’havia de lliurar la batalla fina. Els Froome, Quintana, Contador, Porte i companyia procuraven no despenjar-se per no cedir segons valuosíssims, mentre que Sagan, Démare, Matthews, Martin i els altres interessats en la victòria parcial estaven pendents de tots els moviments. El belga Greg van Avermaet (BMC) va endurir el ritme en el tram més dur amb el seu cap de files, Richie Porte, a roda. L’australià va accelerar a 700 metres desfermant les hostilitats. Contador va reaccionar, i Sagan va sortir disparat a posar ordre. Va caçar Porte a 350 metres de meta i es va veure primer amb massa terreny davant seu i havent de mantenir una pugna duríssima amb Van Avermaet i Matthews. A l’eslovac se li va desenganxar el peu del pedal, però no es va atabalar, va tornar a fixar la sabata mentre Matthews se li acostava perillosament i es va espavilar per recuperar la iniciativa i creuar la meta primer.

Abans del ball de bastons decisiu, sis ciclistes –Politt (Katuixa), Sicard (Direct Energie), Brown (Cannondale), Hansen (Lotto), Hardy (Fortuneo) i Backaert (Wanty)– havien protagonitzat la matinera i bregada escapada del dia, a la qual es van afegir De Gendt (Lotto), Perichon (Fortuneo) i Calmejane (Direct Energie), últim supervivent.

La jornada no va comportar moviments rellevants en la general, que continua encapçalada pel gal·lès de l’Sky Geraint Thomas, més enllà del salt de Chris Froome de la sisena a la segona posició. Sí que va evidenciar que hi ha ciclistes importants amb cames i famolencs de protagonisme, i demà tindran una oportunitat excel·lent per plasmar-ho a la Planche des Belles Filles, un port de primera força curt, però exigent i que mesurarà la temperatura dels candidats a la victòria final al final de la cinquena etapa.

Avui només hi haurà un obstacle muntanyós de quarta categoria i el final és propici per a un segon esprint massiu. El francès Arnaud Démare (FDJ) continua exhibint fortalesa i buscarà el primer triomf en el Tour amb el permís de l’alemany Kittel (Quick-Step), del seu compatriota Bouhanni (Cofidis) o Cavendish.