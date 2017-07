Un passeig inaugural

La lesió al canell que durant mesos va fer la guitza a Rafa Nadal li va impedir la temporada passada trepitjar l’herba de l’All England Club. Enguany, però, el manacorí torna a ser aquí i arriba a Wimbledon amb il·lusions renovades i havent demostrat un estat físic i mental encomiable durant la gira de terra batuda, la seva superfície. També sembla haver-li anat bé l’absència a Queen’s i el descans a Mallorca, on ha pogut preparar el tercer major de la temporada i l’únic torneig sobre herba que disputarà. Ahir, Nadal va demostrar que ve amb les urpes esmolades a Londres i va atropellar sense miraments l’australià John Millman, número 137 de l’ATP. No li va donar treva el manacorí, que va adjudicar-se tots els sets amb dos trencaments a favor (6-1, 6-3 i 6-2). Sòlid des del fons de la pista i molt contundent i efectiu quan escollia les pujades a la xarxa, Nadal es va passejar per la pista 1 de l’All England Club. Aixecava les espatlles Millman mirant el seu equip amb un gest de no saber com fer-ho per contrarestar el tennis de Nadal. I es que el manacorí ha començat amb força el camí cap al seu tercer Wimbledon. El somriure de Nadal després del triomf semblava alleugerit perquè, com va dir Tsonga després del seu debut, “mai és fàcil començar un Gran Slam”. I això que havia superat Norrie en tres sets i poc més d’una hora de partit. Nadal es veurà les cares en las segona eliminatòria amb l’americà Donald Young i el francès ho farà amb l’italià Bolelli.

També va començar passejant-se sobre l’herba el número 1, l’escocès Andy Murray. Sense demostrar símptomes de la ja famosa lesió de maluc que l’ha incomodat les darreres setmanes, Murray va superar en tres sets el kazakh Alexander Bublik (6-1, 6-4 i 6-2). Ni la pluja, que va obligar a aturar el matx per cobrir el terreny de joc durant una estona, va destarotar els plans de Murray, que, tot i que en el segon parcial va haver de remar més del previst, va posar la directa ben aviat i va superar el partit. Murray sembla haver superat els dolors que el van obligar fa uns dies a suspendre un parell d’exhibicions. Qui no ha superat la seva lesió al pubis és Nick Kyrgios. L’australià, que mai se sap quin peu calça quan salta a la pista, va fer gestos ostensibles de dolor durant els dos sets que va disputar i va acabar retirant-se i cedint el triomf a Herbert. En el capítol dels favorits, el japonès Nishikori (9), el francès Tsonga (12) i el bosnià Marin Cilic (7) no es van despentinar en el debut sobre la gespa de l’All England Club.

Sorpresa habitual