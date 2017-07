Sagan, expulsat

L’espectacle de Peter Sagan (Bora) al Tour va tenir un final precipitat i desafortunat. Ahir, el doble campió mundial va protagonitzar un incident durant l’esprint final de la quarta etapa que es va adjudicar el francès Arnaud Démare (FDJ) i va ser desqualificat de la cursa.

A 100 metres de la meta i en plena disputa de la victòria, Sagan va etzibar un cop de colze intencionat a Mark Cavendish (Dimenson Data) quan intentava superar-lo per l’únic espai que hi havia entre l’eslovac i les balles i li va bloquejar el pas. El britànic es va estampar contra les balles, va quedar estès damunt de l’asfalt, des d’on va fer caure l’alemany John Degenkolb (Trek) i l’australià Ben Swift (Emirates). Cavendish no era gens optimista sobres les possibilitats de continuar pel dolor a l’espatlla.

En un principi, els comissaris van optar per un càstig més tou i relegaven Sagan de la segona a l’última posició de l’etapa i el penalitzaven amb trenta segons a la general, a més de restar-li 80 punts de la classificació de la regularitat. La decisió va indignar el director esportiu del Dimension Data, Roger Hammond, que va presentar un recurs perquè els comissaris reconsideressin la decisió. Finalment, més d’una hora després del final de l’etapa, els comissaris van decidir desqualificar Sagan i multar-lo amb 200 francs. “Hem decidit desqualificar Peter Sagan del Tour de França 2017 després del tumultuós esprint a Vittel. Ha posat en perill diferents corredors, Mark Cavendish i altres, que han estat implicats en l’accident, en els metres finals de l’esprint”, va exposar el president del jurat, Philippe Marien. “Hem aplicat l’article 12.104, esprints irregulars, en el qual els comissaris poden prendre la decisió de desqualificar un corredor i multar-lo”.

Fa un any, el francès Nacer Bouhanni va ser expulsat de la París-Niça per un incident menys violent en obstruir l’australià Michael Matthews amb el cos a la meta. En el Tour també hi ha el precedent de l’australià Mark Renshaw, curiosament lloctinent de Cavendish, desqualificat després de colpejar amb el cap el neozelandès Julian Dean, en l’esprint final de l’onzena etapa del 2010.

L’expulsió deixa el Tour sense un dels actors principals. Sagan havia evidenciat les últimes setmanes que travessa un bon moment de forma i que tenia moltes opcions de guanyar més d’una etapa i enfundar-se el mallot verd per sisena vegada i igualar el registre d’Erik Zabel. Dilluns va exhibir fortalesa i es va endur el triomf en un final amb pendent a Longwy. Però ahir va esmicolar els bons propòsits amb un gest indigne d’un campió.

Sembla que l’incident d’ahir no va ser un fet aïllat segons el mànager del Lotto Soudal, Marc Sergeant, que va expressar el mal estar entre alguns corredors per les maniobres de Sagan els últims dies. “Li vaig preguntar a l’André [Greipel] i estava indignat amb Sagan per moviments que no hauria d’haver fet. Ahir va passar el mateix en l’esprint intermedi, li va etzibar un cop de colze a l’André i estava molest. Dues vegades en una cursa és massa”, va declarar a Eurosport. I va afegir: “Greipel anava dient, ‘Des d’ara ja no és més el meu amic‘. Això només 20 metres després de passar la línia de meta”.

Démare s’estrena