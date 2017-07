Festa popular per celebrar el 25è aniversari dels Jocs

L’Ajuntament de Barcelona va presentar ahir la festa que ha preparat per commemorar el 25è aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics que es van celebrar l’any 1992 a la ciutat, que tindrà lloc el pròxim 25 de juliol –la data de la cerimònia d’inauguració– i que pretén homenatjar les persones i col·lectius que van fer possible aquella fita. L’Estadi Olímpic, el Palauet Albéniz i, sobre tot, la plaça de Catalunya seran els principals escenaris de l’esdeveniment. “Hem volgut acostar aquesta festa al cor de ciutat que, per a nosaltres, és el centre de la plaça de Catalunya”, manifestava ahir el comissionat d’Esports del consistori barceloní, David Escuder, en la presentació del programa d’actes, que disposa d’un pressupost de 180.000 euros.

A partir de dos quarts d’onze del matí de diumenge 25 de juliol, els 1.500 nens que participen en el Campus Olímpia, una activitat que es va iniciar precisament l’any 1992, viuran la seva festa a l’Estadi Olímpic. A les 20 hores, l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, oferirà una recepció a tots els atletes olímpics i paralímpics estatals que van participar en els Jocs de Barcelona, el rei Felip VI inclòs, en la qual també hi seran presents els presidents dels comitès internacionals Olímpic i Paralímpic, Thomas Bach i sir Philippe Craven. La recepció tindrà lloc al Palauet Albéniz des d’on, a dos quarts de nou del vespre, partirà la torxa olímpica portada per Eli Maragall, medallista d’hoquei herba i neboda de qui fou l’alcalde de Barcelona l’any 1992, Pasqual Maragall. Diferents rellevistes faran baixar la torxa i la bandera olímpica des de Montjuïc al centre de Barcelona. Els últims seran els mateixos que l’any 1992, el basquetbolista Juan Antonio San Epifanio i l’arquer paralímpic Antonio Rebollo, que reviuran l’encesa del peveter de fa 25 anys mentre, de fons, sona la gravació de la cançó Barcelona, interpretada per Freddie Mercury i Montserrat Caballé. Al mateix temps que el de la plaça de Catalunya, s’encendrà el peveter de l’Estadi Olímpic Lluís Companys. La festa al cor de la ciutat, dirigida per Hansel Cereza, exmembre de la Fura dels Baus, qui va participar també en la cerimònia d’inauguració dels Jocs del 1992, s’haurà iniciat a les 20 hores i es clourà amb l’actuació del grup Los Manolos, a les 22 hores.