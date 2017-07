Es posaven les mans al cap els aficionats que havien pagat per una entrada per a la central de l’All England Club. L’ucraïnès Dolgopolov, que havia de ser un convidat de pedra en una jornada de records per a Roger Federer, es retirava després d’un set i mig. Xiulava tímidament el sempre educat públic de Wimbledon perquè acabava de quedar, per segona vegada el dia d’ahir, sense un dels plats forts de la jornada. Abans, l’eslovac Martin Klizan havia abandonat contra Novak Djokovic per unes molèsties a la cama que el van fer plorar de dolor després de la salutació final. Nole, que jugarà contra el txec Pavlasek en la segona eliminatòria, l’animava amb una abraçada sentida que no consolava el públic de la central, que només va poder gaudir de 83 minuts (40+43) de dos dels grans favorits al títol. Un coitus interruptus perquè sempre generen expectativa els debuts dels favorits.

Tot i això, Federer havia deixat detalls que havien fet gaudir els aficionats. Molt segur en el servei, fi en els cops de fons i efectiu en les pujades a la xarxa va fer dos trencaments en el primer període. En el segon, amb Dolgopolov més pendent dels seus problemes físics, el genial jugador suïs va regalar un parell de cops de frivolitat. Aleshores, però, després d’una deixada marca de la casa, Dolgopolov ja va evitar la cursa i va aprofitar per acostar-se a la xarxa al trot i donar-li la mà a un Federer que, amb la d’ahir, ja és l’home amb més victòries sobre l’herba de l’All England Club (85), superant Jimmy Connors. El suïs també va igualar ahir el francès Fabrice Santoro en nombre de participacions en Grand Slams (70).

Abans, Novak Djokovic havia fet un primer set molt bo desnivellant-lo en el vuitè joc, on va segellar el trencament en la tercera pilota de break que va tenir. Servint amb molta potència –va signar set aces– i essemt solvent en els cops guanyadors (20), Nole va treballar un partit que va acabar abans d’hora, tot i que ja estava dat i beneït.

Cara i creu catalanes