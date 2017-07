“Encara em queda metxa per fer alguna cosa més”

Va costar tornar a tenir les ganes, la motivació i la constància que fan falta, però ara ja tinc ganes de competir

Àngel Mullera (Lloret de Mar, 33 anys) tornarà el 16 de juliol al tartan després de complir una sanció per haver-se negat a passar un control antidopatge a casa seva. L’atleta de 3.000 m obstacles reapareix amb ganes i motivació, convençut que no va fer res de dolent i amb l’esperança d’aconseguir la mínima i la plaça per al campionat d’Espanya i el mundial de Londres.

Quin dia torna?

Hem muntat un control a Lloret de Mar el 16 de juliol amb vàries proves, però més que res l’excusa és fer els 3.000 m obstacles perquè és l’últim dia en què es pot fer la mínima per al campionat d’Espanya. La data límit ha coincidit amb el primer dia en què jo puc competir. Ha estat una casualitat. Però el que buscaré, sobretot, és la mínima per al mundial de Londres [8:32.00]. Just una setmana després hi ha el campionat d’Espanya, i allà seria complicat aconseguir-la perquè serà una cursa tàctica i no te’n pots refiar. La buscaré a Lloret per anar tranquil al campionat d’Espanya.

Si es veu capaç de fer mínima vol dir que ja s’ha provat en els entrenaments. Com ha anat tot aquest temps de sanció?

Vaig estar uns mesos parat. Els primers tres o quatre mesos jugava a futbol amb un equip de veterans de Lloret. M’ajudava a distreure’m. Fins que em vaig adonar que volia continuar. Tot just fa un any, l’1 de juliol de 2016, vaig començar a entrenar-me. Va costar. Els primers mesos vaig agafar la base i el ritme, però va costar tornar a tenir les ganes, la motivació i la constància que fan falta. Però a partir del mes de gener ja vaig començar a saltar tanques. Normalment començo a saltar tanques a partir del març, però ho vaig avançar perquè feia un any i mig que no saltava. Quan vaig començar a saltar em vaig anar trobant millor i des de llavors he anat fent entrenaments semblants a quan competia el 2013, 2014 i 2015. Tinc ganes de competir perquè les havia perdut. Vull disfrutar del meu esport.

Va dir que no volia que el retiressin, que es volia retirar vostè. La seva tornada respon a aquest desig?

Una mica sí. Tampoc vull posar-me a córrer amb ràbia pel que va passar. Corro perquè vull, perquè estic enamorat dels obstacles i tinc ganes de retirar-me quan jo vulgui. Vull marxar de l’atletisme amb la sensació d’haver-ho donat tot. Crec que ja he aconseguit moltes coses. Ni en els millors somnis podia imaginar que arribaria a una final d’un mundial i faria un bronze europeu. Encara em queda metxa per poder fer alguna cosa més, i per això no em vull quedar amb la sensació de no continuar. Encara em queden dos o tres anys per endavant. Em queda energia per continuar fins als Jocs Olímpics de Tòquio. Però aniré any a any, no a tres anys vista.

Sense ritme de competició, es veu fent la mínima per al mundial de Londres?

M’hi veig perquè en obstacles tot està molt ajustat. És cert que hi ha Sebas Marto, que és l’atleta més destacat amb 8:20 i que pràcticament ja té una plaça assegurada, però els altres cinc que tenen mínima, un dels quals és Jonathan Romeo, el meu company d’entrenament, que ho està fent molt bé i és un rival a tenir en compte, estan molt junts, entre 8:29 i 8:31. Com que crec que puc baixar de 8:30, sí que tinc possibilitats d’anar al mundial. Els campionats els corro bé. No seria una sorpresa anar-hi. Aniré al campionat d’Espanya a guanyar-lo. No vull dir que sigui assequible, sé que serà complicat pels dos anys que porto aturat, però sí que veient els cinc atletes contra qui competiré crec que es pot aconseguir. Hi ha tres places, els dos primers del campionat d’Espanya hi van segur i LA tercera plaça és per decisió tècnica, tot i que sol anar-hi el que acaba la cursa tercer.

Sobre la sanció, es penedeix de res?

De res. Una sentència del Tribunal Suprem va donar la raó a un recurs de l’Associació de Ciclistes Professionals i va reconèixer que no es pot fer un control en qualsevol lloc i a qualsevol hora, sinó que els controls s’han de circumscriure al lloc i l’hora que ens demanen que diguem. La sentència venia a dir que no som delinqüents, que tenim una hora i un lloc assignats per fer els controls, i aplica la lògica per preservar la intimitat de l’esportista, perquè potser et venen quan estàs a casa amb la teva família en un moment de privacitat. Jo ho tornaria a fer perquè ja vaig ser en el lloc i a l’hora en què estava estipulat fer-me el control abans que vinguessin a casa meva. I tinc dret a estar a casa sense que em molestin, però no he pogut acudir a la justícia perquè no tinc els recursos necessaris per fer-ho.

Durant la sanció ha tingut temps de ser pare.

El meu fill Max, que té nou mesis i mig, em dona força i em fa prendre l’atletisme d’una altra manera. Ell és el més primordial, perquè l’atletisme s’acaba i amb 36 anys em vull retirar. Ell està per davant d’altres projectes. Ara em capfico menys pels entrenaments, abans sempre hi estava pensant si alguna cosa no em sortia prou bé, però ara ja no em treu el son.

Espera recuperar la seva condició d’esportista d’elit?

M’ho hauré de guanyar a la pista, perquè això em perjudica. Ara vaig a fer unes proves d’asma perquè d’aquí a poc em caduca el permís per prendre un medicament contra l’asma crònic que tinc diagnosticat des dels nous anys. I com que ja no tinc la condició d’esportista d’elit, hauré de pagar aquestes proves. Si tingués una beca de la federació espanyola, no caldria.