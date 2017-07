La Planche des Belles Filles i la llegenda

L’expectació era màxima i, el desenllaç, no va debebre. El primer final en alt del Tour va permetre veure en quin estat de forma arriben a la cita més important del calendari totes i cadascuna de les estrelles que aspiren al mallot groc a París. I la ja llegendària arribada a La Planche des Belles Filles va fer caure la màscara a alguna de les patums del pilot. La que més va brillar va ser l’italià Fabio Aru (Astana), que va inscriure el seu nom al selecte club de vencedors d’etapa en les tres grans (Giro, Tour i Vuelta) amb un atac a poc més de 2 quilòmetres de l’arribada i en plena exhibició de la Royal Sky Force, quan Kwiatkowski havia cedit el primer lloc de la locomotora britànica a Mikel Nieve. El segon vencedor de la jornada va ser Chris Froome (Sky), que va rellevar el seu escuder Geraint Thomas com a líder de la general i va posar-se el mallot que podria mantenir fins el passeig dels campions al Camps Elisis. Dan Martin, segon a 16 segons, va ser un altre dels beneficiats de l’arribada mostrant un bon estat a les temudes rampes finals i superant els favorits a la general com Froome, Porte o Bardet; que van anar creuant la línia d’arribada cada 4 segons –en la classificació ja s’apliquen les bonificacions– i que van deixar en evidència altres candidats com Contador i, sobretot, Nairo Quintana, desencaixat des de la primera acceleració del líder de l’Sky.

Diu la llegenda que en la Guerra dels 30 anys , el 1.635, les nenes que vivien als pobles de l’entorn de l’actual estació hivernal es van suïcidar abans de caure en mans dels soldats de les tropes sueques. La més recent, però, és la que assegura que el corredor que es posa el mallot groc del Tour a la Plancher-les-Mines acaba vencedor a París. Wiggins el 2.012 –el dia que el Kenyà el va deixar en evidència quan el tant per cent de la pujada era del 20, esperant-lo amb suficiència i es va adjudicar l’etapa– i Nibali el 2.014, els dos últims vencedors a banda de Froome van agafar el groc en les anteriors visites del Tour al ja llegendari final.

El Tour va fer públic minuts després del final d’etapa un vídeo just en el moment en què el campió italià va llançar el seu atac. Rodava a la dreta de Quintana i quan Nieve i Thomas precedien Froome al davant, amb Porte i Daniel Martin davant el colombià del Movistar, que amb prou feines va ser capaç d’immutar-se i tot just es va posar dempeus a la bici quan Aru ja havia agafat un avantatge suficient. L’Astana, absent del Giro per lesió –sortia de casa seva–, va esperar el moment i, aquest, va arribar quan Kwiatkowski es va obrir després d’enfilar tot el grup i deixar els favorits sense cap ajuda de companys d’equip. El polonès, molt fi aquest 2017 sobretot en les clàssiques, ha protegit fins ara Froome en les etapes planes i faran bé els escaladors com Landa, Henao o el propi Nieve d’activar-se de cara els propers ports enllaçats. A Aru, que va llençar el bidó després d’un últim glop superada la pancarta dels dos quilòmetres ningú el va poder seguir. Simon Yates –es confirma com el bo dels germans un altre cop– i Thomas van posar-se davant. Fins que el propi Froome, per sorpresa dels presents i els que ho seguíem a la distància amb les pulsacions més altes del que és habitual, va agafar les regnes i s’hi va posar ell mateix a poc més d’una milla per ser a dalt. A la cadència del triple vencedor del Tour només hi van respondre els que havien de presentar, a priori, candidatura al groc: Porte, Quintana, Martin i Bardet. A posteriori, només uns instants després, Nairo ja es va obrir a un costat i van ser Yates i Contador els que el van acabar de dur un altre cop amb els favorits, un cop Froome també s’havia obert per no dur els seus rivals a roda. I quan van veure que el cap de files del Trek era allà, Porte i Martin van fer un darrer esforç conscients de la importància d’esgarrapar segons –i poder marcar paquet– a la primera ascensió del recorregut.