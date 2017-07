Wayde van Niekerk, la gran atracció avui a Lausana

Després de la fulminant irrupció de fa un any als Jocs de Rio en la cursa de 400 metres, on va rebaixar el rècord mundial que Michael Johnson havia establert el 1999, amb 43.18 segons, deixant-lo en 43.03, el sud-africà Wayne van Niekerk tornarà a córrer avui aquesta distància en el míting de la Diamond League que tindrà lloc a Lausana.

La seva participació és, sens dubte, el més atractiu de la jornada. Fa poc més d’una setmana que, a Ostrava, Van Niekerk va rebaixar en 4 centèsimes la darrera plusmarca que encara conservava Johnson, la dels 300 metres, deixant-la en 38.81. Tot i que la IAAF no li concedeix categoria de rècord mundial, a ningú se li escapa que els millors en aquesta distància són també els millors en els 100, els 200 i els 400 metres. De fet, Wayne van Niekerk és l’únic atleta que ha estat capaç de córrer en menys de 10 segons els 100 metres, en menys de 20 segons els 200 i en menys de 44 segons, els 400. Poca broma.

El cas és que el sud-africà arriba a la prova d’avui en plenitud i que podrà demostrar el seu bon estat de forma quan només falta un mes per al mundial de Londres, on ja s’ha anunciat que competirà amb Usain Bolt en la cursa de 200 metres. Serà la primera vegada que es trobaran a la pista, un fet que, sens dubte, atraurà la màxima atenció mediàtica. Encara que el seu comportament davant els focus no té res a veure amb el posat enlluernador del jamaicà, la relació de Van Niekerk amb qui ha estat el rei de la velocitat en els últims temps és excel·lent, fins al punt que la primavera passada va viatjar a Kingston per entrenar al seu costat. Bolt, que el 21 d’agost farà 31 anys, no dubta a assegurar que el futur li pertany. Ell, per la seva banda, i com no podia ser d’una altra manera, veu el recordista mundial de 100 i 200 metres com el seu principal referent.

En tot cas, la distància que més escau a Wayne van Niekerk són els 400 metres. I el seu repte és rebaixar els 43 segons, una barrera que va estar a punt de saltar fa un any, a Rio. Per aconseguir-ho, ajudat per la seva entrenadora, Ans Botha, una besàvia de 75 anys, està treballant per arribar al moment de màxima velocitat en la cursa més a prop dels 300 que dels 200 metres. Avui, a Lausana, ho podrà provar.