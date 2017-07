Murray no cau al parany

Sembla una paradoxa que Dustin Brown, d’imatge rastafari i samarreta sense mànigues, se senti tan còmode sobre l’herba de Wimbledon, un torneig en què els jutges de línia van amb camisa, corbata i boina. I, sobretot, en què la norma de vestir amb un blanc impol·lut preval ferma des del primer dia. El tennista alemany d’origen jamaicà és diferent. Per estètica però també per tennis, perquè igual d’irreverent és la seva cabellera fins al maluc com els seus cops poc acadèmics i les seves deixades executades un parell de metres rere la línia de fons. Un tennis que no s’ensenya a les escoles però que té Nadal i Hewitt en la llista de víctimes. Ahir, però, el número 1 del món, Andy Murray, no va caure en el parany. L’escocès va saltar a la pista molt concentrat i Brown, tot i que ho va intentar, no va trobar cap escletxa en el seu estratagema.

Els intercanvis de cops efímers es van succeir durant els primers jocs, fet que perjudicava un Murray un pèl incòmode en l’inici. Quan va saber contrarestar els potents serveis de l’alemany i quan l’èpica no somreia al número 94 del món, Murray va engegar la piconadora i va segellar el matx per la via ràpida. Va fer el primer trencament en el vuitè joc (5-3) i van confirmar-lo sense miraments per aconseguir el primer set. En els altres dos sets, Murray va seguir amb la mateixa velocitat de creuer i va acabar tancant el matx sense cap problema (6-3, 6-1 i 6-2) tot i algun cop de videoteca d’un Brown descol·locat en els darrers compassos del partit. Sembla que ha trobat el camí el número 1 del món, que ha tingut més d’un disgust en les primeres fases dels tornejos que ha disputat aquesta temporada. De fet, segur que l’escocès li donarà un parell de voltes al partit en què Fabio Fognini, rival amb qui es veurà les cares demà, el va eliminar del Masters 1.000 de Roma amb un 6-2 i 6-4.

Com Murray, Nadal no es va deixar sorprendre ahir per l’esquerrà Donald Young. La concentració, els cops profunds i les contundents pujades a la xarxa (27/34, un 79%) van ser determinants perquè el partit no tingués gaire història. Però Young va voler un últim bany de protagonisme quan tot estava resolt. El nord-americà havia estat combatiu en moltes fases del partit, fent llargues corredisses i arribant a totes les pilotes en què Nadal obria angles de la pista. Fins i tot havia fet alçar el públic de la central, que va agrair la seva dedicació en alguna ocasió. Va respondre amb un break sonat quan Nadal ja servia per guanyar el partit, però el manacorí no es va estar de romanços i li va tornar el trencament per tancar el matx sense miraments.

Ramos i la fita