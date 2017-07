La revenja de Ramos

El mataroní Albert Ramos (25) es va revenjar ahir del jove rus Andrei Rublev –19 anys i 95è de l’ATP–, que l’havia derrotat fa dues setmanes a Halle, i va igualar la seva millor actuació a Wimbledon (2016) accedint a la tercera eliminatòria: 7-5, 6-7 (8), 4-6, 6-3 i 6-4 en tres hores i 32 minuts. D’entrada, Ramos va desaprofitar un 5-4 i servei amb un break amunt, però el trencament del rus no el va obnubilar. Va perseverar i va signar el seu segon break en el joc posterior i va tancar l’acte sense titubejos (7-5). Rublev va replicar en el segon set (2-4), però el català va restablir la igualtat amb un nou trencament (4-4)i va disposar de pilota de set en el tie-break, però la va malbaratar. Envalentit, Rublev també es va adjudicar el tercer acte, però, tossut, el català va tenir la capacitat de sofriment necessària per remuntar el vol i endur-se el partit. Superior en trencaments –6 per 4–, els 16 aces i el bon percentatge de punts amb el primer servei –76%– van ser fonamentals. Ramos jugarà contra el canadenc Milos Raonic (6), finalista l’any passat. El català el va derrotar el 2016 a Roland Garros, però amb la rapidesa de l’herba la dificultat, certament, es multiplica contra un jugador amb un servei terrorífic.

Els dos primeres espases d’ahir, el serbi Novak Djokovik (2) i el suís Roger Federer (3), el màxim favorit al títol, van accedir a la tercera eliminatòria contra rivals infinitament inferiors. L’armari txec Adam Pavlasek (136è de l’ATP), massa inestable en els desplaçaments, va ser un regal per a Djokovic –6-2, 6-2 i 6-1–, que va fer un entrenament d’una hora i 34 minuts. El serbi haurà d’aparcar el mode zen contra el ressuscitat letó Ernests Gulbis, paraules majors. Perdut en les immensitats del rànquing (598è) tot i haver estat un top 10 i semifinalista a Roland Garros el 2014, el milionari letó es va erigir en protagonista superant l’argentí Juan Martín del Potro (29) per 6-4, 6-4 i 7-6 (3). Gulbis va encarrilar el partit amb un trencament en el primer set i un altre en el segon. Del Potro va reaccionar en el tercer acte, però el letó va ser superior en el tie-break i va tancar el partit amb un punt del seu potent servei –25 aces i 82% de punts guanyats amb el primer–. Pel que fa a Federer, va derrotar per 7-6 (0), 6-3 i 6-2 el serbi Dusan Lajovic (79è) en un partit en què va anar de menys a més. El suís se les haurà amb el perillós alemany Mischa Zverev. El canadenc Milos Raonic (6) va haver de remuntar el set inicial contra el rus Mikhaïl Iujni –3-6, 7-6 (7), 6-4i 7-5–, que ara és el 82è de l’ATP, però el 2012 va arribar als quarts. El mateix li va passar a l’austríac incansable Domini Thiem (8), que es va veure sorprès d’entrada pel francès Gilles Simon però que va reconduir la situació: 5-7, 6-4, 6-2 i 6-4.

El xabià David Ferrer, per la seva banda, va celebrar un triomf vitamínic contra el belga Steve Darcis, que es va retirar en el primer set quan perdia per 3-0. Darcis, que el 2013 va fer fora Nadal en la primera eliminatòria, va ser atès per molèsties al maluc, els abdominals i l’esquena en el minut 18. Ferrer s’enfrontarà amb el txec Tomas Berdych (11).