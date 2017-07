Desemmascarar-se

La primera setmana de Tour ha servit per evidenciar que hi ha corredors amb intenció de discutir el domini de Chris Froome (Sky). Però també per confirmar que el triple guanyador es troba a punt per renovar el títol. De moment, l’Sky ha controlat la general des del principi amb Geraint Thomas i el mateix Froome, que ahir va mantenir la primera posició sense patir. Dimecres, en el curt i exigent ascens a les Planches des Belles Filles Froome va ser el favorit més fort. L’australià Richie Porte (BMC) també va respondre. L’italià Fabio Aru (Astana) va exhibir una gran fortalesa després de la baixa al Giro i caldrà veure quin és el seu sostre al Tour. El francès Romain Bardet (AG2R) va complir de la mateixa manera que l’espanyol Alberto Contador (Trek), encara que sense brillantor, mentre que el colombià Nairo Quintana (Movistar) va estar discret, si bé és cert que es desenvolupa millor en ports més llargs.

Avui i demà, el grup de favorits viurà una primera selecció en dues jornades muntanyoses. El primer contacte serà en una etapa de 187 quilòmetres entre Dole i l’estació de Rosses, en plena serralada del Jura. És cert que el terreny és propici perquè els aventurers amb possibilitats de guanyar una etapa de l’estil del belga De Gendt o el francès Rolland es desfoguin després de dies de contenció. Tindran dos ports de tercera i segona categories en la segona part de la jornada per encaminar-se cap a l’escenari on es lliurarà la batalla final: el Combe de Laisia-Les Molune, un port de primera categoria d’onze quilòmetres i mig, abans de la meta, a la qual s’arriba per un terreny irregular d’una dotzena de quilòmetres. Algun dels escapats també podria tenir la recompensa del mallot groc i deslliurar l’Sky d’aquesta pressió afegida. “No és la intenció mantenir el groc cada dia fins a París, encara que tinguem equip per fer-ho”, va declarar el director de l’equip, Nicolas Portal. El final també servirà per prendre la temperatura als favorits.

La jornada de demà sí que hauria d’establir diferències significatives a la general. No serà als Alps ni als Pirineus, però sí en un terreny amb els mateixos ingredients que les mítiques serralades, a les quals s’arribarà els propers dies. En el Tour 2017 hi ha sis ports especials –tan durs que no es poden classificar– i la meitat estan situats en els 181 quilòmetres que uneixen Nantua i Chambery: el col de la Biche (1.316 m), el Grand Colombier (1.501 m) i el Mont du Chat (1.504), encara que la meta és a gairebé trenta quilòmetres, la meitat dels quals en descens, després d’haver coronat aquest últim cim. En total, 4.600 metres de desnivell positiu. Després d’aquesta jornada els Froome, Porte, Aru, Quintana, Contador i companyia hauran ensenyat públicament les cartes i quin joc disposen per intentar guanyar la partida final.