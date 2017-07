Majoria absoluta catalana en les seleccions per al mundial

Ahir es van fer públiques les convocatòries masculina i femenina de les seleccions estatals de waterpolo que viatjaran a Hongria per disputar el mundial de natació, en les quals hi ha una important presència de catalans i catalanes. Miki Oca, el seleccionador de l’equip femení, ha triat tretze waterpolistes que han nascut a Catalunya o bé han desenvolupat la carrera en terres catalanes, com és el cas de la madrilenya Pilar Peña i de Matilde Ortiz, que va néixer a Mèxic. Peña i Ortiz són jugadores del CN Sabadell, el club que té una presència més destacada en la llista, amb vuit de les tretze convocades. Anna Espar, Clara Espar, Judith Forca, Beatriz Ortiz, Paula Leitón i Laura Ester són les altres sis. Marta Bach (CN Mataró), Paula Crespí i Helena Lloret (CN Sant Andreu), Anna Gual (SIS Roma) i Sandra Domene (CN Terrassa) completen la convocatòria. La boia Maica García, que renuncia al mundial per afrontar el cicle olímpic en les millors condicions, és la gran absent. La selecció espanyola femenina partirà a Budapest el 14 de juliol i debutarà el diumenge 16, a les 12.10 h, contra Nova Zelanda.

Pel que fa a la selecció masculina, el debutant David Martín ha apostat per un rejoveniment del grup, amb nou catalans dels tretze triats, que comença per la porteria, on Pepe Motos (CN Sabadell) entra en el lloc d’Iñaki Aguilar (CN Terrassa). La majoria dels altres escollits pertanyen al campió de lliga, l’Atlètic Barceloneta: Dani López-Pinedo, Marc Minguell, Fran Fernández, Álex Bustos, Roger Tahull, Alberto Munárriz i Blai Mallarach. La resta ve de tot arreu: Alberto Barroso, de l’Acquachiara; Víctor Gutiérrez, Real Canoe; Albert Español, Olympiacòs; Álvaro Granados, CN Terrassa, i Miguel de Toro, CE Mediterrani. El combinat estatal, que té en l’horitzó l’europeu que es disputarà l’any vinent a Barcelona, viatjarà el dissabte 15 de juliol a Budapest i debutarà dos dies més tard, contra Grècia.