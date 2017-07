Esther Guerrero buscarà la mínima en el millor escenari

Fa deu dies, sobre el tartan de l’Estadi Joan Serrahima, la banyolina Esther Guerrero es lamentava d’haver perdut una altra oportunitat de segellar la mínima de 800 m (2:01.00) per al mundial de Londres. “Les atletes africanes no tenien ganes de córrer, he anat retinguda i el temps de pas pels 400 m ha estat massa elevat [pràcticament un minut]. M’estic entrenant molt bé, encara tinc un mes per trobar una cursa ràpida en algun míting per Europa”, comentava resignada en ple míting de Barcelona. Segur que en aquell moment la migfondista del New Balance no esperava que la pròxima oportunitat la tindria en una reunió de la lliga del Diamant, precisament a Londres, on es disputarà el mundial entre el 4 i el 13 d’agost. L’objectiu, doncs, és córrer avui per sota dels 2:01.00 per poder tornar a la capital britànica d’aquí a un mes.

Les expectatives són optimistes. En la línia de sortida (13:40h), amb onze corredores, destaquen quatre representants de la Gran Bretanya i quatre més dels Estats Units, a més d’una noruega i una neozelandesa. Sense atletes africanes, habitualment amb una manera de córrer més anàrquica, és més factible que el ritme de cursa sigui regular i pugui afavorir els interessos de Guerrero. Entre les inscrites, destaquen la nord-americana Charlene Lipsey, segona en els trials de Sacramento amb 1:58.01, i l’escocesa Lynsey Sharp, amb una marca personal d’1:57.69 i que va assolir el títol europeu a Hèlsinki 2012 i la plata a Zuric 2014. De fet, totes les participants tenen millor registre que Guerrero, que per aconseguir el seu propòsit haurà de rebaixar el seu registre personal (2:01.20).

