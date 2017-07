Calmejane, l’heroi del Jura

Els rivals de Froome no es van atrevir a posar a prova el líder

El jove ciclista (1992) d’Albi Lilian Calmejane, del Direct Energie, va fer realitat el somni de tota una vida imposant-se ahir a Station des Rousses en la vuitena etapa (187,5 km) del Tour. Ho va fer, a més, d’una manera heroica en una jornada de mitjana muntanya en què no hi va haver ni un segon de descans. Calmejane, que va fer una pujada sensacional a l’últim coll de primera , va patir de valent en els quilòmetres finals quan una rampa a la cama dreta el va obligar gairebé a parar mentre el perseguia el veterà holandès Robert Gesink (LottoNL). Finalment Calmejane va resistir davant l’eufòria dels aficionats francesos.

La lluita entre els favorits va acabar en taules. Ningú va atacar ni va perdre cap segon, però el desgast va ser enorme en una jornada, amb un desnivell de més de 3.000 m, en què es va rodar a més de 42 per hora i on va ser pràcticament impossible que hi hagués una escapada que permetés al pilot prendre’s les coses amb calma. Les bogeria d’ahir pot tenir conseqüències, sobretot, en l’etapa d’avui, també al massís del Jura. La jornada inclou tres ports de categoria especial, l’últim a 26 quilòmetres de l’arribada a Chambéry, a la qual s’arribarà després d’un descens vertiginós. Hi haurà, a més, un port de quarta, dos de tercera i un de segona, un test en què Chris Froome i l’Sky haurien de donar el do de pit.

Descontrol