El somriure de Garbiñe

Garbiñe Muguruza (14) va constatar la diferència abismal que hi ha entre el seu joc de figura de nivell mundial, quan està per la feina i adopta una actitud d’humilitat, i el de la romanesa Sorana Cirstea (63a de la WTA) i es va plantar amb la solvència d’una gran favorita als vuitens de Wimbledon: 6-2 i 6-2 en una hora i deu minuts. La jugadora nascuda a Caracas i formada a Catalunya ja havia vençut la seva rival sense dificultats en els vuitens d’Austràlia (6-2 i 6-3) aquest mateix any en l’únic precedent. Subcampiona el 2015, la catalana, que no ha perdut cap set, jugarà per segona vegada els vuitens de final del torneig i presenta oficialment la seva candidatura al títol tant pel joc desplegat, agressiu però amb marge de seguretat, com per la mentalitat exhibida. La seva rival serà l’alemanya Angelique Kerber (1), la número 1 del tennis mundial i vigent subcampiona del torneig. Ahir va sobreviure a la potència de la dreta de la nord-americana Shelby Rogers –4-6, 7-6 (2) i 6-4–, que en el segon set la dominava per 3-4 amb un trencament amunt.

La de Caracas va marcar diferències aviat gràcies a la potència des del fons. Va trencar en blanc en el tercer joc (2-1) i va salvar una pilota de break en el quart (3-1) –un error no forçat de la de Bucarest–. En el cinquè va tornar a burxar la ferida amb un altre trencament en blanc (4-1), va apuntalar el set amb el seu servei (6-2), i va salvar en el vuitè joc amb un servei directe en el costat de l’avantatge la segona pilota de trencament de Cirstea. Un bon revés de la romanesa, el seu millor cop, li va permetre guanyar el primer joc del segon acte al servei (0-1). Segura i concentrada, però sense perdre mai la intensitat, només va cometre deu errors no forçats i va connectar 18 cops guanyadors –17 i 18 per a Cirstea–, Muguruza va seguir pressionant amb les seves restades i va reincidir en les flaqueses rivals amb un break en el tercer joc (2-1) i un altre en el cinquè –en la vuitena pilota– (4-1) que va precipitar el desenllaç. Els altres vuitens configurats són: Radwanska (9)-Kuznetsova (7); Ribarikova-Martic i Vandeweghe (23)-Wozniacki (5).

Nole, molt superior

Els favorits del quadre masculí tampoc no van decebre. El serbi Novak Djokovic (2), cada vegada més entonat, va accedir als vuitens superant Ernests Gulbis per 5-4, 6-1 i 7-6 (2). El renascut letó –perdut des de fa dos anys després d’un 2014 molt prometedor– va sorprendre amb un break en el primer set (2-4), però es va esbravar i Nole, amb els nervis temperats, va capgirar la dinàmica de manera dràstica amb un parcial de 9-0 que li va permetre tancar el primer acte per 6-4 i situar-se al davant en el segon per 5-0, amb quatre de seguits. Excessivament precipitat, Gulbis va caure en el parany de la irregularitat i Djokovic se’n va aprofitar. El letó va frenar l’hemorràgia amb un joc al servei (5-1) però no li va servir de res. Això sí, en el tercer set va tornar a posar tota la carn a la graella. Amb 6-6, però, es va desinflar. Djokovic tindrà com a rival el francès Adrian Mannarino, finalista a Antalya, que es va fer seu el derbi contra Gael Monfils (15).

El geni de Basilea