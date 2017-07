Glòria i misèria, això és el Tour

Els aficionats al ciclisme en general i al Tour en concret van assaborir ahir una etapa que fa honor a la llegenda de la prova. El recorregut, amb tres ports de categoria especial i l’espectacular pujada al Mont du Chat, va ser determinant perquè es veiés una lluita memorable no només pel triomf d’etapa sinó per esgarrapar fins a l’últim segon en la batalla per la general. El premi gros va ser per a Rigoberto Uran (Canndondale), que en el millor moment de la seva carrera, va guanyar a Chambéry una etapa que no oblidarà mai i la desgràcia va acompanyar Richie Porte (BMC), que va caure de manera esgarrifosa baixant l’últim coll, i Geraint Thomas (Sky), que es va trencar la clavícula en el descens de La Biche, amb la carretera xopa. Eren el cinquè i el segon de la general. Poca broma.

A banda d’Uran, el britànic va ser l’altre gran triomfador del dia, tot i que no té la prova encara sota control absolut, sobretot per la pèrdua de Thomas. Froome va sumar quatre segons de bonificació en l’esprint dels favorits i a banda de veure com un dels seus rivals, Porte, anava per terra també va deixar enrere Daniel Martin (Quick-Step), que va rebotar contra Porte però es va poder tornar a aixecar, i Quintana (Movistar) i Contador (Trek), que van quedar clavats en les rampes més dures del temible Mont du Chat. El gegant del massís del Jura no va decebre. L’Sky va portar el ritme però just quan Froome va tenir una avaria, va atacar Aru (Astana), el seu principal enemic en la general. Va ser un gest lleig o almenys així ho van entendre els altres escaladors, sobretot Porte, que van aturar la cursa per esperar el gran senyor del Tour. La tensió en el pilot dels escollits va créixer just abans de l’explosió final.

Abans que s’arribés a aquest punt culminant del dia l’etapa ja havia ofert imatges i episodis dignes de ser recordats. El pilot va sortir a tot gas des de Nantua i es va formar, com dissabte, una escapada molt àmplia, amb una trentena de corredors, alguns, com Betancur (Movistar) i Vuillermoz (AG2R) a menys de tres minuts del líder. Això va obligar l’Sky a mantenir un ritme alt per evitar que la diferència es disparés. En l’escapada, a més, el Sunweb disposava de cinc corredors i semblava disposats a sacrificar-los en benefici del seu millor escalador, Warren Barguil.