La festa grossa dels 25

Avui Barcelona tornarà a veure l’arquer Antonio Rebollo afinant la punteria i el peveter flamejant de nou. Epi tornarà a vestir-se de curt per fer l’últim relleu de la torxa, Los Manolos tornaran a tocar els compassos de l’Amics per sempre i la ciutat comtal tornarà a respirar olimpisme amb la celebració de l’acte principal de l’any de commemoració dels 25 anys d’aquella cita històrica. Esportistes, voluntaris, membres del comitè organitzador i un reguitzell de personalitats d’abans i d’ara tornaran a reunir-se coincidint amb aquell 25 de juliol del 1992 en què es va donar el tret de sortida a les proves esportives d’aquells Jocs Olímpics. Des del Palauet Albéniz, d’on sortirà el primer relleu i on es farà un petit acte d’inici de festa –hi participaran l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre d’altres–, fins a la plaça Catalunya, la torxa olímpica recorrerà gairebé set quilòmetres a les mans d’esportistes d’aquells Jocs del 92, també de membres de la delegació de Rio de Janeiro 2016 i representants de la societat catalana que van tenir un paper rellevant en aquella cita olímpica. El foc passarà per l’Estadi Olímpic, l’avinguda de l’Estadi, la plaça Sant Jordi, l’avinguda Ferrer i Guàrdia, l’avinguda Maria Cristina, la plaça Espanya, l’avinguda del Paral·lel i el portal de Santa Madrona fins a arribar a la plaça Catalunya. També voluntaris d’aleshores i representants de diverses institucions del país faran el mateix recorregut juntament amb la torxa.

Les actuacions musicals de Los Manolos, entre altres artistes convidats, posaran el colofó final a un acte en què hi haurà diverses projeccions per recordar les emocions viscudes durant els Jocs del 92.