Joves amb talent, encert i gol

La renovada selecció espanyola femenina s’ha plantat a la semifinal del mundial gràcies al talent, l’encert i el gol de les joves jugadores que han agafat les regnes de l’equip en moments complicats. Judith Forca, de 21 anys, Paula Leiton, de 17, i Bea Ortiz, de 22, han destacat per sobre de les seves companyes en els partits que s’han disputat fins ara en el mundial i han estat fonamentals en les quatre victòries que s’han aconseguit en els cinc partits disputats. Tot i la seva joventut, les tres ja fa alguns anys que estan en el combinat estatal absolut, i van estar en els Jocs Olímpics de Rio. En aquest mundial de Budapest estan agafant un protagonisme que no havien tingut i estant sent resolutives. Judith Forca és la màxima anotadora de la selecció espanyola amb 12 gols. Destaquen els cinc que va anotar en la golejada contra Sud-àfrica i els tres que va fer contra Grècia en els quarts. Un d’ells va ser el darrer a cinc segons del final i que va servir per evitar la derrota i portar l’enfrontament als penals. Paula Leiton i Bea Ortiz han marcat 11 gols cadascuna, la primera en va fer quatre contra les sud-africanes, mentre que la segona n’ha aconseguit quatre en els dos darrers partits que ha disputat, contra Xina, en els vuitens, i contra Grècia en els quarts. Elles tres, i les seves companyes, tenen avui un compromís molt important en les semifinals contra la selecció de Canadà. L’objectiu primer és la victòria i la classificació per a la final del mundial.

Sorpresa canadenca