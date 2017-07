El TAS dona la raó a Mechaal, que podrà anar al mundial

El Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Lausana (TAS) ha donat la raó a Adel Mechaal en el recurs que l’atleta de Palamós va presentar contra la sanció de dos anys que li va imposar l’Agència Espanyola per a la Protecció de la Salut en l’Esport (AEPSAD) per haver-se saltat presumptament tres controls antidopatge. Això li permetrà, d’entrada, participar en el proper campionat del món de Londres –té les mínimes dels 1.500 i els 5.000 m– i conservar tots els resultats aconseguits en els últims mesos, com el doblet en el darrer campionat d’Espanya de Barcelona o el títol europeu en pista coberta dels 3.000 m a Belgrad.

Va ser el mateix atleta el que va anunciar la decisió del TAS, que es va reunir dilluns a Madrid, i que posa punt i final a un malson que va començar just abans dels Jocs de Rio i que gairebé li ha costat la participació en la cita olímpica. Mechaal, el millor atleta català de l’especialitat, va presentar el recurs d’apel·lació contra la decisió emesa pel jutge únic de l’AEPSAD el 16 de gener del 2017.

“La decisió del TAS confirma que no s’ha comès per la meva part cap infracció de les normes de dopatge en relació amb l’existència de controls fallits, com sempre vaig mantenir”, va explicar l’atleta en una nota en què també va agrair el suport a tots els que han confiat en la seva innocència aquests últims mesos. Mechaal recorda que, tot i les dificultats que ha hagut d’afrontar –amb una amenaça de sanció de dos anys–, ha pogut rendir al seu millor nivell. A banda dels dos títols en el campionat d’Espanya, Mechaal va ser segon en els 3.000 m dels mítings de la Diamond League de Londres i Rabat, va millorar a París el rècord de Catalunya dels 3.000 m (7:35.28) i va imposar-se en els 1.500 m del míting internacional de Barcelona amb la seva millor marca (3:35.24).

La federació espanyola no el va convocar per a la copa d’Europa de seleccions perquè temia que si es confirmava la sanció de dos anys perdria els punts que Mechaal aconseguís en el campionat. Avui, en canvi, serà anunciat com una de les principals figures de la delegació espanyola que viatjarà a Londres per disputar el mundial del 4 al 13 d’agost a l’estadi olímpic.

Aquesta és la primera temporada en què Mechaal s’entrena a la residència Blume de Madrid amb el tècnic Antonio Serrano,