El CAR celebra 30 anys amb un homenatge a Vilaseca

El CAR de Sant Cugat, que ahir va celebrar els 30 anys, portarà a partir d’ara el nom de Josep Lluís Vilaseca, l’home que des de la seva posició com a secretari general de l’Esport va tenir la iniciativa d’aixecar-lo cinc anys abans dels Jocs de Barcelona perquè els atletes tinguessin un centre d’alt rendiment per preparar les competicions.

L’anunci i homenatge a Vilaseca va ser el moment més emotiu de l’acte que va organitzar la secretaria general de l’Esport al pavelló de tennis del centre i que va reunir el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el rei Felip VI, entre altres autoritats.

En el seu discurs Puigdemont va fer referència sobretot als Jocs de Barcelona: “Van simbolitzar un reflex exacte de la forma de ser i actuar de Catalunya i de la seva gent, acollidora, emprenedora i il·lusionada, que sempre ha apostat pel multilateralisme i els principis que el fonamenten, respecte, diàleg i pacte.” El president tampoc va renunciar en el futur a ser la seu d’una nova cita olímpica. Sense citar-la es va referir, doncs, a una futura candidatura de Barcelona per als Jocs d’hivern del 2030. Respecte al CAR, va deixar clar que es tracta d’una instal·lació de referència mundial: “Simbolitza perfectament el compromís que aglutina institucions públiques i societat civil esportiva per construir una societat millor, més justa, més formada i més lliure a través de l’esport.”

Molts dels assistents al multitudinari acte eren esportistes d’elit que han passat pel CAR. L’acte va començar amb la cançó Barcelona, de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, interpretada per un cor de gòspel. Des de la inauguració del CAR un total de 8.560 esportistes han passat per unes instal·lacions que no han parat de modernitzar-se.

Thomas Bach va afirmar en el seu discurs que el CAR havia estat un “punt d’inflexió” per a l’esport espanyol. El rei Felip VI també en va fer un balanç extraordinari: “És el centre de referència del sud d’Europa. Durant aquests 30 anys, els seus esportistes han aconseguit 46 medalles en els Jocs Olímpics i Paralímpics, 347 medalles en campionats del món i 517 en campionats d’Europa.” També va aprofitar l’avinentesa per llançar el seu missatge polític recordant que els Jocs de Barcelona són l’exemple que “units” es poden “fer realitat” grans reptes.

Durant l’acte també hi va haver lloc per a la reivindicació política quan un dels assistents va reclamar amb una estelada el dret a votar dels catalans, en plena polèmica per la possibilitat que l’Estat prohibeixi el referèndum que ha anunciat el govern català per a l’1 d’octubre.