Una plata de llei

Mireia Belmonte va deixar definitivament enrere tots els dubtes que havia generat la seva actuació en la primera jornada del mundial de Budapest, en la qual va quedar eliminada en dues proves, i ahir es va penjar la seva primera medalla. La badalonina es va endur la plata en la prova de 1.500 m lliure, que va tenir com a dominadora omnipotent la nord-americana Katie Ledekcy (15:31.82). Belmonte, que ja s’havia classificat per a la final amb la segona millor marca (16:05.37), va rebaixar gairebé set segons el seu propi rècord d’Espanya –de 15:57.29 a 15:50.89– amb un temps que la situa en el vuitè lloc del rànquing de les millors marques de la història. El tercer lloc del podi se’l va adjudicar, amb tres segons més que la catalana, la italiana Simona Quadarella (15:53.86).

Ledekcy, sobrada, ja treia un cos d’avantatge a les seves rivals en els primers 50 m de la prova. Va ser sortir i prescindir d’ella com a referència. L’única competició de debò es disputava darrere seu, on un grup de fins a cinc nedadores, entre les quals hi havia Belmonte, va nedar amb diferències irrisòries entre elles ben bé fins als 900 metres.

A partir d’aquell moment, Quadarella va accelerar i va provocar que el grup es trenqués. La catalana, que havia fet la majoria de passades en quarta posició, va ser l’única que li va aguantar el ritme, es va col·locar en tercer lloc i es va disposar a plantar batalla per la plata. El pas pels 1.150 m va ser el punt en què Belmonte va avançar la italiana i es va posar en segon lloc. Un segon lloc que ja no va deixar. La diferència entre les dues va anar en augment (fins a 2.93) i Belmonte ja no va haver de patir en els últims metres.

La seva alegria, observant el marcador, era evident. No només per la plata, sinó també pel rècord d’Espanya que havia aconseguit.

Aquesta és la quarta medalla que Belmonte guanya en un mundial –les tres anteriors les va guanyar a Barcelona el 2013– i la 21a del seu palmarès en les tres competicions més importants. Avui al matí tornarà a saltar a la piscina per disputar les sèries de la seva prova favorita, els 200 m papallona, per a la qual es va classificar amb la millor marca de totes les participants (2:04.85). A la tarda es disputaran les semifinals.

Qui no va tenir l’oportunitat de lluitar per les medalles va ser Jèssica Vall, que va acabar setena en la final de 100 m braça. La catalana va fer un temps d’1:06.95 (té el rècord d’Espanya amb 1:06.44). L’or se’l va penjar la nord-americana Lilly King amb un nou rècord del món de la prova (1:04.13).