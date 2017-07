Semis de rivalitat històrica

El gran duel de les finals del mundial del 2015 i dels Jocs Olímpics de Rio 2016 entre Sèrbia i Croàcia es repetirà en aquesta ocasió en la semifinal. El serbis i el croats dirimiran en aquesta ocasió la seva rivalitat històrica per una plaça en la final i no pas per un títol. Sèrbia, que acumula el títol mundial, l’europeu i l’olímpic, sembla la favorita, però Croàcia, en la qual juga el català Xavi Garcia, intentarà trencar aquesta hegemonia. En la final del darrer mundial, els serbis van guanyar per 11-7 i en els Jocs, per 11-4. En l’europeu del 2016 no es van trobar en la final i sí en la fase de grups, en què Sèrbia va guanyar per 13-6. Tots dos arriben invictes a la semifinal d’aquesta nit (22 h).

L’altra plaça en la final se la disputaran Hongria, que és l’amfitrió, i Grècia (20.30 h). Els seus darrers enfrontaments han acabat en empat (8-8) quan s’han trobat en la fase de grups dels Jocs de Rio i del darrer europeu, però els hongaresos s’han imposat en la lluita pel cinquè lloc en els Jocs(12-10) i per la medalla de bronze en l’europeu (13-10).