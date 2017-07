Avui, el dia de Mireia

Si hi ha un dia en què Mireia Belmonte pot aconseguir una medalla d’or en el mundial de natació de Budapest és avui. La badalonina disputarà aquesta tarda la final dels 200 papallona, la prova de la qual és medalla d’or olímpica, amb la tercera millor marca de les vuit finalistes, després que ahir aconseguís un temps de 2:06.71 en la segona semifinal. Només l’alemanya Franziska Hentke, autora de la millor marca mundial de l’any (2:06.18), va nedar més ràpid que ella en la seva sèrie (2:06.29). La xinesa Zhou Yilin, guanyadora de la primera semifinal amb 2:06.63, arriba també amb un millor temps a la final. Belmonte nedarà, en tot cas, pel carrer 3 sent favorita amb moltes possibilitats de tornar a penjar-se una medalla d’or.

Al matí, la catalana havia iniciat el camí, al Duna Arena de Budapest, amb la tercera millor marca de la preliminar (2:07.59), a 34 centèsimes de l’hongaresa Katinka Hosszú. L’amfitriona, però, va fer una semifinal discreta i va acabar signant el sisè millor temps de les finalistes. Belmonte, en canvi, va competir amb encert i, prenent Hentke com a referència, va esperar que l’efervescència inicial de la local Liliana Szylagi s’evaporés per acabar segona. Tot i passar en quarta posició en els primers 50 m (28.95), la badalonina va seguir el camí de l’alemanya, que ja liderava la cursa en el pas pels 100 metres, i va entrar a 42 centèsimes d’ella. La sensació, en tot cas, va ser de control total per part de Belmonte, que avui ha de rematar la feina.

“Ha estat una cursa una mica estranya”, va manifestar la nedadora de Badalona després de sortir de la piscina i admetre que estava “una mica cansada” per haver nedat les sèries preliminars matinals. Avui podrà realitzar la seva rutina habitual fins al moment de la final: “Nedar, recuperar al matí i el de sempre.” Mireia Belmonte va destacar, per altra banda, la igualtat de les vuit finalistes. “Totes estem en el mateix nivell, ens separen poques dècimes, és bonica aquesta competitivitat”, va dir. En aquest sentit, va revelar també que estudiarà “els punts forts i els punts febles” de les seves rivals abans de puntualitzar que “una final és una final i cadascú neda com pot”.

Pellegrini, sensacional