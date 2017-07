Deu catalans disputaran el mundial de Londres

Deu atletes catalans participaran en el campionat del món d’atletisme que es disputarà a Londres del 4 al 13 d’agost. El nom més destacat és el d’Adel Mechaal, després que el TAS li donés la raó en el recurs que havia imposat per una sanció de dos anys per haver incomplit el reglament antidopatge. Mechaal, doble campió d’Espanya dels 1.500 i els 5.000 m, disputarà els 1.500 m amb l’objectiu de plantar-se a la final en una distància molt exigent.

La principal sorpresa és la presència en la llista del lloretenc Jonathan Romeo, que debutarà en un gran campionat internacional en els 3.000 m obstacles després de completar una excel·lent temporada en una prova en què fins a cinc atletes van fer la marca mínima. Romeo, que va ser bronze en el campionat d’Espanya fent la seva millor marca (8:31.36), serà el tercer atleta format al CA Lloret-la Selva que disputa la prova dels 3.000 m obstacles després de Josep Lluís Blanco i Àngel Mullera.

La presència de Marc Alcalà (1.500 m), Ilias Fifa (5.000 m), Ayad Lamdassem i Maria Casanueva (marató), Igor Bitxkov (perxa) i Esther Guerrero (800 m) es donava per descomptada. També hi serà Estela Garcia, tot i que no havia fet la mínima A en els 200 m, igual que Berta Castells en el martell. No hi serà, en canvi, Cristina Lara ja que el relleu dels 4x100 m espanyol no té la mínima. Per primer cop, tampoc hi haurà cap marxador català en un mundial.

Les medalles, cares