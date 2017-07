Un partit per recordar

El somni era arribar a la final i es va aconseguir. Demà es lluitarà per guanyar la medalla d’or, ja que la de plata està assegurada. La selecció espanyola femenina va fer un gran partit en la semifinal contra el Canadà i va aconseguir una victòria brillant per 10-12. El rival d’Espanya en la final del mundial seran els Estats Units, que defensaran el títol aconseguit fa dos anys i buscaran la seva cinquena corona. La selecció espanyola, amb dotze de les tretze jugadores catalanes, buscarà el seu segon títol, ja que va ser campiona l’any 2013 a Barcelona. Espanya i els Estats Units ja s’han enfrontat en aquest mundial, ja que van coincidir en el mateix grup, i llavors la victòria va ser per a les nord-americanes per 12-8.

El triomf en la semifinal contra el Canadà va arribar gràcies a la bona feina de tot el conjunt. La portera Laura Ester va fer aturades de mèrit en moments importants –un penal inclòs– i la defensa va estar molt encertada i va bloquejar moltes pilotes, sobretot en la primera meitat. En atac van sorprendre les canadenques i, com que les golejadores habituals estaven més vigilades, van marcar altres jugadores que havien fet pocs gols o cap, com Marta Bach. Per sobre de totes, va brillar Anna Gual, que va fer cinc dianes i que només havia marcat dos gols en els partits anteriors.

La selecció espanyola va iniciar la semifinal amb molta concentració, es va avançar i, tot i l’empat del Canadà, dos gols seguits els van donar un avantatge que van mantenir fins al final del primer quart (2-4). En el segon, el conjunt que dirigeix Miki Oca va seguir amb el seu bon joc i va arribar al descans amb un 4-7 a favor. En l’inici de la segona meitat, el conjunt estatal va aconseguir el seu màxim avantatge, quatre gols (5-9). En el darrer període Espanya es va encallar una mica en atac i les canadenques ho van donar tot per intentar tornar a entrar en el partit, i ho van aconseguir (9-10). Finalment, però, dos gols seguits de Bea Ortiz van portar la tranquil·litat i el pas a la final.