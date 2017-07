Òscar Cadiach corona el Broad Peak

Òscar Cadiach va fer el cim del Broad Peak (8.047), el darrer vuit-mil que li faltava per coronar i es va convertir en el primer alpinista català que els ha pujat tots sense oxigen artificial. El tarragoní hi ha aconseguit en el seu tercer intent de l’expedició actual, ja que en les dues anterior es va haver de fer enrere per les males condicions climatològiques. Òscar cadiach, de 65 anys, ha fet el cim al voltant de dos quarts de nou del matí amb els seus companys de cordada després de catorze hores d’ascensió. El Broad Peak és el cim que més se li ha resistit. El va intentar per primera vegada l’any 1990 i aquesta era la quarta expedició que feia