Tanca el mundial en el novè lloc

La selecció espanyola masculina va finalitzar el mundial en la novena posició en derrotar per 11-13 el Japó. Espanya va tenir problemes en l’inici del partit i no es va poder distanciar del seu rival fins al darrer quart. Després de no classificar-se per al darrer mundial, Kazan 2015, la selecció espanyola ha aconseguit el pitjor resultat des de la dotzena plaça del mundial del 1978. En el partit va destacar Albert Español, que va marcar cinc gols, tres dels quals de penal.

Els japonesos es van mostrar com un equip molt lluitador i ràpid, i van arribar al final del primer període amb avantatge (2-1). En el segon quart Espanya va reaccionar i es va avançar, però només va poder arribar al descans amb un gol de marge, 6-7.

En la segona meitat, es va mantenir la igualtat i la lluita, tot i que el combinat que dirigeix David Martín sempre es va mantenir al davant. Els japonesos es van tornar a situar a un gol a poc del final del tercer període i van mantenir la incertesa. Dos gols seguits d’Espanya en l’inici de l’últim quart van acabar de sentenciar el partit i van situar la màxima diferència de quatre gols en el marcador (9-13). El Japó va reduir un xic aquest marge al final i va caure per 11-13.