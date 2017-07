El Granollers-Barça es fa esperar fins al novembre

A principis de setembre arrancarà la lliga Asobal, i ahir ja es va celebrar el sorteig de cara a la temporada 2017/18. El saló de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador oficial de la competició, ha estat la seu escollida per sortejar les trenta jornades que conformen la lliga estatal d’handbol. Per setena vegada consecutiva, el FC Barcelona Lassa serà el defensor del títol.

A diferència de la lliga passada, quan es van enfrontar en la primera jornada, el derbi entre el Fraikin Granollers, quart classificat la temporada passada, i el Barça Lassa es disputarà en l’onzena jornada, programada per al 25 de novembre, a la pista del Granollers. El primer derbi de la temporada estarà situat a quatre jornades del final de la primera volta, el 13 de desembre, i de l’aturada per l’europeu de Croàcia, que es disputarà del 14 al 28 de febrer. Després de l’europeu, la lliga es reprendrà el 3 de febrer. En l’últim derbi de lliga, el Barça es va imposar per 20-31 a la pista vallesana. El derbi de la segona volta està programat per a la segona quinzena d’abril en el marc de la jornada 26.

L’actual campió de la competició, el FC Barcelona, iniciarà la defensa del títol al Palau Blaugrana contra el Fertiberia Port Sagunt, equip que l’any passat va finalitzar en novena posició empatat amb el Puente Genil. Per la seva banda, el Granollers iniciarà la temporada, també com a local, al Palau d’Esports, contra el BM Logronyo la Rioja, que l’any passat va assolir la tercera plaça amb el nom de Naturhouse la Rioja. Pel que fa a l’última jornada, els blaugrana s’enfrontaran amb el Condes de Alberai Teucro, equip que ha acabat d’ascendir a la lliga Asobal, mentre que els vallesans s’enfrontaran amb el BM Guadalajara. Els dos equips catalans tancaran la lliga com a visitants.