La reina dels 200 papallona

Amb un temps de 2:05.26 i després d’una nova exhibició a la piscina, Mireia Belmonte va aconseguir ahir la medalla d’or en la prova dels 200 metres papallona del mundial de natació que es disputa a Budapest. La badalonina va guanyar la cursa definitiva després d’un final ajustadíssim, havent d’allargar la darrera braçada per evitar que l’alemanya Franziska Hentke, que venia per darrere com un coet, la superés. Finalment, Hentke va entrar en segon lloc a 13 centèsimes i el bronze va ser per a l’hongaresa Katinka Hosszú (2: 06.02), per a alegria dels aficionats locals, que van tornar a omplir les grades del Duna Arena.

Com és habitual en ella, Belmonte va nedar amb reserves els primers cent metres i ho va donar tot en la segona part de la cursa. Així, va passar quarta en els primers 50, a 41 centèsimes de la sud-coreana An Seneyeon, amb un temps de 28.61. En els 100, amb Hosszú encapçalant la cursa, ja era segona amb 1:00.55. L’hongaresa, que corria al seu costat, va ser la seva referència fins aquell moment, quan va decidir accelerar i va passar a dominar la prova amb autoritat. Als 150 semblava que aconseguiria un triomf còmode, però Franziska Hentke no va abaixar els braços. L’alemanya, que té la millor marca mundial de l’any (2:06.18), va ser, fins a l’últim metre, una rival duríssima i va obligar Mireia Belmonte a oferir el seu millor nivell fins al final.

La medalla d’or que ahir es va penjar la nedadora de Badalona és la quarta que aconsegueix la representació catalana en el mundial de Budapest, després de la de plata que la mateixa Mireia Belmonte va guanyar dimarts en els 1.500 m lliure i de les dues medalles en la sincronitzada, també de plata, que Ona Carbonell va assolir en les proves de duo. Per altra banda, aquest primer lloc en el mundial suposa, per a Mireia Belmonte, la triple corona en els 200 papallona, després de ser campiona olímpica i europea.

El dia no va començar bé