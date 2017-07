I, per fi, el Broad Peak

I, per fi, Òscar Cadiach va pujar el Broad Peak. Una nova pàgina daurada en la història de l’alpinisme català. “Catalunya sempre amunt”, cridava Cadiach al cim a través de les ones del programa El Pont de Mahoma, de Tarragona Ràdio. Se li resistia el catorzè vuitmil, a l’alpinista tarragoní, que ho havia intentat tres vegades abans en els anys 2014, 2015 i 2016. La quarta ha estat la bona i Cadiach ja està entre el selecte grup de 18 alpinistes que han pujat tots els cims de més de 8.000 metres sense l’ajuda d’oxigen. A més de ser el primer català a aconseguir-ho –Ferran Latorre va estar a punt d’assolir-ho el maig passat, però va acabar pujant els darrers metres de l’Everest amb oxigen embotellat–, el tarragoní es converteix, als 64 anys, en l’alpinista més veterà a assolir el repte majúscul d’escalar els catorze vuitmils del planeta. L’Ajuntament de Tarragona es va voler sumar a les múltiples felicitacions per la gesta d’un dels seus fills predilectes.

Poc s’ho hauria imaginat Òscar Cadiach que acabaria pujant al cim de tots els vuitmils del planeta quan el 7 d’agost de 1984 conqueria el Nanga Parbat, de 8.126 metres. No va ser fins al 2012 que el tarragoní, poc després d’assolir el cim del Manaslu (8.163 m), va decidir fer un pla específic de tres anys per acabar els sis cims que li quedaven de la llista. En un 2012 gloriós, l’alpinista de Tarragona va pujar al sostre de l’Annapurna (8.091 m), del Dhalagiri (8.167 m) i del K2 (8.611 m), la segona muntanya més alta del món. Després ja van caure el Kanchenjunga (8.586 m) i el Gasherburm (8.080 m), que Cadiach va pujar el 2013, just abans de veure’s les cares amb el Broad Peak, amb el qual l’alpinista de Tarragona ha topat fins a tres vegades.

La història d’amor i odi d’Òscar Cadiach amb la muntanya del Pakistan va començar fa molt de temps. El tarragoní va conquerir la primera aresta del Broad Peak –obrint ell mateix una ruta nova– l’any 1990. També va explorar la vessant xinesa i va obrir la Fem Tarragona a la part central. Des del primer intent de pujar al cim el 2014, en què va quedar a 22 metres de desnivell del cim –unes dues hores d’ascensió–, Cadiach no ha desistit. Un any després, l’estiu de 2015, la muntanya li va girar l’esquena i el mal temps va fer que no pogués passar del camp 3, com també va passar l’any següent. Ha hagut de pensar-s’ho tres vegades més durant aquest estiu. Ahir, però, a les 8 i 41 minuts del matí, l’alpinista cridava amb força “us estimo” a les ones de Tarragona Ràdio. El coll del Broad Peak era el punt més complicat d’una ascensió que ha durat unes 14 hores des que Cadiach va deixar el camp 3, a 7.200 metres d’altitud. Juntament amb l’alpinista tarragoní, el turc Turc Findik, el pakistanès Mohamed Ali, Sadpara, i Yousuf, el portador d’altitud, també hi van ser.

El primer català que va pujar a l’Everest, el sostre del món, torna a guanyar-se les portades assolint el darrer vuitmil que li faltava a un palmarès de somni on, tot i que s’ha resistit, ja hi figura el Broad Peak. Per fi.