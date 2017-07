Catalunya va tenir fronteres

Un dels problemes poc coneguts amb els quals van haver de batallar els responsables dels Jocs de Barcelona va ser l’amenaça de la pesta equina, que va posar en perill que les proves d’hípica es fessin a Barcelona perquè tot l’Estat espanyol era en la zona d’exclusió per a la circulació de cavalls. Això va fer, fins i tot, que es considerés la possibilitat que totes les modalitats olímpiques de la hípica es traslladessin a Perpinyà. Finalment, el Reial Club de Polo i el municipi de Seva van poder ser l’escenari de les competicions gràcies a les gestions del conseller d’Agricultura d’aquells anys, Joan Vallvé. Un any abans dels Jocs Vallvé es va reunir amb el comissari d’Agricultura de la Unió Europea, l’irlandès Ray Mac Sharry, per desencallar la situació. “Gràcies a les bones gestions de la representació de la Generalitat a Brussel·les es va aconseguir una entrevista amb Mac Sharri. Va ser un fet excepcional perquè l’ambaixada espanyola davant la Unió Europea dificultava i impedia entrevistes de consellers amb els comissaris”, recorda Vallvé, que va ser conseller entre el 1989 i el 1992.

“Nosaltres ens vam comprometre a tancar les nostres fronteres al sud de Catalunya per als cavalls de la resta d’Espanya; evidentment no podíem permetre que cavalls que valien en aquell moment milions de pessetes i que venien de tot el món estiguessin en risc”. La pesta equina va esclatar a l’Estat el 1989.

Vallvé explica un dels altres maldecaps que va causar la malaltia, d’origen africà , la prohibició de l’entrada de cavalls de la resta de l’Estat a Catalunya. “Pocs dies abans d’acabar-se els Jocs Olímpics es va informar des de l’Ajuntament de Barcelona al nostre departament que uns cavalls andalusos participarien a la cerimònia de cloenda. Des del govern ens vam negar a aquesta possibilitat perquè si venien cavalls del sud de la península hi havia el risc que els cavalls participants puguessin encomanar-se.” Finalment van ser els cavalls de la Guàrdia Urbana de Barcelona els que van participar en la cerimònia de l’últim dia . “Va ser més catalana”, hi afegeix Vallvé.

Un any abans dels Jocs, el departament d’Agricultura va haver d’anar a l’Oficina Central d’Epizoties, amb seu a París, per demostrar que el mosquit transmissor de la malaltia dels cavalls no es reproduïa al nord del paral·lel 40, que coincidia amb Catalunya. Van ser els Mossos d’Esquadra els encarregats de controlar l’entrada de cavalls de la resta de l’Estat.

Milers de morts