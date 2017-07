S’acaba la setmana sabàtica

La tercera i última part de la temporada s’inaugura avui en el festivalde Sant Sebastià, una clàssica que sempre sol tenir un final espectacular. La presència dels colls de Jaizkibel i de Murgil Tontorra, amb rampes del 22% a 16 quilòmetres del Boulevard de Sant Sebastià, fa que només grans figures del pilot internacional puguin aspirar a endur-se la victòria. La prova representa el retorn, a més, del sabadellenc David de la Cruz (Quick-Step), que té la Vuelta a Espanya com un dels seus grans objectius de la temporada.

L’atenció, lògicament, està centrada en les grans figures del Tour. Sense Chris Froome (Sky), que ha viscut la seva setmana de celebracions particular, el favorit número 1 és Rigoberto Uran (Cannondale), que ha renunciat a la Vuelta per concentrar-se en totes les grans clàssiques fins a la fi de la temporada. L’afició basca, amb tot, confia en Mikel Landa (Sky), que va quedar a un segon del podi a París, i que ahir mateix va confirmar al diari As que està negociant el seu fitxatge pel Movistar per poder liderar l’equip en el pròxim Giro d’Itàlia. La idea de l’equip espanyol és mantenir Nairo Quintana com a cap de files en el Tour.

Torna Dumoulin