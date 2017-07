Dressel entra a escena

És premonitori el tatuatge que Caeleb Dressel du al braç esquerre. Una planta carnívora que li recorre l’avantbraç fins a perdre’s pel colze. El jove nedador nord-americà es menja el present a marxes forçades com la planta tatuada devora el seu braç. Dressel, de 20 anys, està cridat a ser la figura de present i futur de la natació nord-americana, que després de l’adeu definitiu de Michael Phelps busca referents. Ahir, el nedador de Florida va confirmar tot el que dijous va deixar palès; hi ha molta matèria primera per tallar. Aleshores, somreia al podi del mundial de Budapest amb l’or dels 100 metres lliures i ja pensava en la jornada d’ahir, en què, tot i que no va disputar cap final, va oferir un recital a la piscina. Pel matí ja va posar el turbo en l’eliminatòria dels 100 papallona, en què va registrar un 50:08 –la tercera millor marca de tota la història– que amenaça (i amb força) el rècord del món que va fer el 2009 Michael Phelps (49.82). Mitja hora abans, a més, havia nedat les eliminatòries dels 50 lliures (21.61).

Va passar el mateix en la jornada de tarda i Caeleb Dressel va competir en dues semifinals només separades per mitja hora de diferència. En la primera, el nord-americà va recórrer els 50 lliures en un temps de 21.29. Va rebaixar el temps de les eliminatòries i va deixar una sensació de fortalesa molt gran. I mitja hora després, en els 100 papallona, va reduir una centèsima el temps del matí (50.07). Sobrevola l’ombra del rècord de Phelps, a qui Dressel vol intentar superar avui.

En les finals masculines del dia, l’equip britànic es va imposar a un bon inici dels americans en els 4x200 lliures. La constància britànica, però, es va acabar imposant. L’himne rus va sonar tres vegades ahir a Budapest. Primer, en honor d’Evgeny Rvlov, que es va imposar en els 200 esquena gràcies a uns primers 100 metres demolidors en què va vorejar temps de rècord del món. Tot i enfonsar-se a les acaballes, el rus es va penjar l’or. També ho va fer Anton Chupkov, que, a més, va fer la millor marca del campionat.

Sense medalla per a Vall