“Hem tornat a l’elit”

La selecció espanyola femenina va tornar a pujar a un podi d’una gran competició internacional, i les tretze jugadores de l’equip, dotze de les quals catalanes, van tornar a casa amb una medalla de plata. En un primer moment hi va haver la lògica decepció per haver perdut la final –en aquest cas contra els Estats Units per 13-6–, però poc després es va començar a valorar la gran feina que s’havia fet i l’excel·lent resultat aconseguit en el mundial. El seleccionador espanyol femení, Miki Oca, en va fer una valoració molt positiva després de la final, i ho va expressar clarament quan va afirmar que havien tornat a l’elit. Espanya no pujava a un podi d’un gran campionat des de l’europeu 2014, en què va guanyar la medalla d’or, i venia d’encadenar el títol mundial del 2013 i la segona posició en els Jocs de Londres 2012. En els dos últims anys la selecció espanyola femenina no havia estat entre els millors.

“Després de perdre una final et quedes amb una sensació diferent, que podies guanyar, però estem molt contents. Hem d’estar molt satisfets, perquè l’equip ha tingut un rendiment molt bo, i aconseguir una plata en un mundial és una cosa molt difícil”, va manifestar Miki Oca després de la final. També va voler destacar la feina que havien fet totes les jugadores: “Vull felicitar i donar el reconeixement a les noies, que han estat unes autèntiques guerreres.” Pel seleccionador estatal femení, tornen a estar entre els millors i hi volen seguir en els propers anys. “Aquesta plata significa estar de nou en les medalles, que significa que tenim noies amb talent; i això ens ha de donar ànim i impuls de cara al futur”, i el futur més immediat serà el campionat d’Europa 2018, que es disputarà a Barcelona. Sobre aquest futur, Miki Oca va valorar molt les joves jugadores que ha incorporat per refer l’equip i el gran rendiment que han donat a la piscina: “Una de les lectures és que queda clar que hi ha jugadores joves que estan empenyent fort i ens animen a seguir treballant. A més, les que hi ha demostren que tenen nivell per estar en un campionat del món.”

Una d’aquestes joves jugadores és la terrassenca Paula Leiton, de només 17 anys, que ha estat escollida com a millor boia del campionat mundial. Paula Leiton va explicar els sentiments que van tenir després de perdre la final però aconseguir la medalla de plata: “Estem contentes, però vols l’or i no saps apreciar el que has aconseguit. Tan bon punt ha acabat el partit, puges al podi i veus que tens una plata en un mundial. Llavors t’adones de l’esforç que hem fet durant tot l’estiu i el gran equip que hem construït.” La jove boia reconeix que ha estat una gran responsabilitat substituir Maica Garcia en aquesta posició i diu que ha parlat molt amb ella i li ha donat bons consells.