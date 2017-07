Jofre Cullell: la promesa esdevé una realitat

Jofre Cullell es va convertir ahir al migdia a Darfo Boario Terme (Brescia), en campió d’Europa júnior de BTT en la modalitat XCO, l’olímpica. El corredor de l’equip Megamo, de Santa Coloma de Farners, és el primer de l’Estat que aconsegueix aquest títol. De fet, el mes de març ja va ser, també, el primer en l’àmbit estatal a arribar a ser el número 1 del rànquing mundial de l’UCI en la categoria júnior. Per veure el seu nivell, avui fa tot just una setmana revalidava el seu títol de campió estatal a Cofrentes, completant una setmana de càrrega d’entrenaments per a la cita d’ahir i deixant palesa l’ambició del que ja és una ferma realitat de l’esport català. “He arribat al campionat després d’unes setmanes molt dures, amb molts esforços, i per això no he volgut forçar gaire, pensant en l’europeu”, va dir diumenge passat després d’avantatjar gairebé d’un minut (56 segons) el segon classificat de la cursa al balneari valencià. Però és que, a més, aquell dia va fer la primera volta al circuit (va agafar 20 segons d’avantatge respecte al que acabaria tercer, Ivan Feijoo) en 15 segons menys que David Valero i Pablo Rodríguez, or i plata en la cursa elit. “Tota la feina està feta i tant de bo fem alguna cosa important”, va apuntar llavors.

Europa i...

El d’ahir i el mundial són els pics de forma que apareixen en la planificació de Josep Codinach per a Jofre Cullell, que es va afanyar a agrair el suport del seu entrenador. El nou campió d’Europa també va donar les gràcies a la seva família en general i a Jordà Cullell [“el pilar fonamental en el dia a dia”] en particular, la marca Megamo, la federació i els patrocinadors.

Passeig triomfal