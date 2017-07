Triplet de Dressel

Exhibició de Caeleb Dressel en la penúltima jornada del mundial de natació que s’està disputant a Budapest. El jove nedador nord-americà, de només vint anys, es va penjar tres medalles d’or després de dominar amb autoritat les proves de 50 metres lliure i 100 metres papallona, i de liderar l’equip mixt dels Estats Units que va imposar-se de manera insultant en el 4x100 m lliure. Dressel va començar la tarda guanyant els 50 m lliure amb un temps de 21.15, en una final d’altíssim nivell en què el brasiler Bruno Fratus (21.27) i l’anglès Benjamin Proud (21.43) van ser segon i tercer, respectivament. Només tres quarts d’hora després, amb el temps just per recuperar forces, va tornar a penjar-se una medalla d’or, la dels 100 m papallona, amb un espectacular 49.86, a només quatre centèsimes del rècord de Michael Phelps. La plata va ser per a un júnior, l’hongarès Kristof Milak, que va establir la plusmarca mundial de la seva categoria amb 50.62. El bronze, per al campió olímpic, Joseph Schooling, i el britànic James Guy, tots dos amb 50.83. Per rematar la feina, Dressel va tornar a brillar en la darrera prova de la jornada, el relleu mixt de 4x100 lliure, que va guanyar amb l’equip dels Estats Units polvoritzant el rècord mundial amb una marca de 3:19.60. Al darrere van entrar Holanda (3:21.81) i el Canadà (3:23.55).

L’altre nom propi del dia va ser el de la sueca Sarah Sojstrom, que, després d’aconseguir l’or en els 50 metres papallona (24.60), va establir una nova marca mundial en la sèrie semifinal dels 50 m lliure amb un temps de 23.67. Sjostrom, que ja va batre el rècord de 100 m lliure en el relleu de 4x100, buscarà avui el seu setè títol de campiona del món, el tercer a Budapest, després dels obtinguts en els 50 i els 100 papallona.

La inabastable Katie Ledecky no va deixar opció a les rivals en la prova de 800 m lliure i, amb un temps de 8:12.68, la segona millor marca mundial de l’any, va penjar-se la medalla d’or. Ledecky va dominar la cursa des del principi i només la jove xinesa Bingjie Li i la seva compatriota Leah Smith van poder aguantar-li el ritme. Darrere d’elles, fregant el podi, va entrar la badalonina Mireia Belmonte, que, tot i que va anar de menys a més, com en ella és habitual, no va poder esgarrapar un lloc entre les tres primeres. Belmonte, que avui té l’última oportunitat de marxar de Budapest amb tres metalls –disputarà els 400 metres estils, on és una de les favorites–, va tornar a competir després de tenir marejos i mal de cap. “La veus a la sortida i no la tornes a veure fins al final, perquè sempre va molt endavant”, va comentar sobre Katie Ledecky. “Veia Leah Smith i, una mica, la xinesa en els viratges, però no estava pendent del que passava al davant”, va explicar també, preguntada per com havia viscut la carrera.