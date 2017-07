Els Jocs de París, el 2024; els de Los Angeles, el 2028

Segons va confirmar ahir l’alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, les candidatures olímpiques de la seva ciutat i de París, les úniques que es mantenien en la cursa per ser seus dels dos pròxims Jocs, han arribat a un acord amb el Comitè Olímpic Internacional perquè la capital francesa agafi el relleu de Tòquio i organitzi l’edició del 2024 i que Los Angeles sigui la seu l’any 2028. L’11 de juliol passat, el CIO va aprovar la doble designació amb la condició que les dues ciutats acceptessin la data que els seria assignada. Al mateix temps, el màxim organisme olímpic internacional convidava París i Los Angeles a buscar un acord. I això és el que ha acabat passant.

Mai en la història del COI s’havia produït una situació com aquesta, que ha vingut provocada per la falta de candidatures. Quatre de les sis que es van presentar per als Jocs del 2024 van ser descartades en els primers passos. El juliol del 2015, Boston va renunciar a ser la ciutat candidata dels Estats Units i va passar el relleu a Los Angeles. Un any mig més tard, Roma feia un pas al costat per problemes econòmics. Tot seguit ho feia Hamburg, després d’un referèndum entre els seus habitants, en el qual van rebutjar la possibilitat de ser seu olímpica. Finalment, la que hi va renunciar va ser Budapest, també per falta d’unanimitat entre la població.

El cas és que els Jocs Olímpics tornaran a París cent anys després de l’última vegada, i a Los Angeles, quaranta-quatre anys després. En els casos serà, a més, la tercera edició olímpica. París va ser la seu dels Jocs del 1900, i també la dels del 1924. Un dels punts forts de la capital francesa és que el 70% de les seus que donaran cabuda a les diverses competicions estan construïdes i que la immensa majoria estan concentrades en dues zones de la ciutat. D’altra banda, els Jocs tornaran a Europa dotze anys després (Londres 2012 va ser la darrera edició europea).

Quant a Los Angeles, viurà una nova edició olímpica després de les que va oferir els anys 1932 i 1984, que serà la cinquena per a una ciutat dels Estats Units. A més de les tres de la ciutat californiana, han estat olímpiques una vegada Saint Louis (1904) i Atlanta (1996). Les infraestructures són el punt fort de Los Angeles, que disposa d’un sistema de transport molt modernitzat per permetre la mobilitat dels aficionats. El 2028 es podrà comprovar.