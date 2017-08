El Fraikin posa fil a l’agulla

El Fraikin Granollers començarà avui a les set de la tarda al Palau d’Esports els entrenaments a les ordres del nou tècnic, Antonio Rama, tècnic de la casa de només 34 anys que cobrirà l’absència de Carlos Viver. David Ginesta és el segon entrenador. El conjunt vallesà combinarà dues sessions diàries d’entrenaments al Palau d’Esports, al camp de futbol 1 de Maig i a les instal·lacions del centre esportiu Espai Wellness.

Amb una plantilla rejovenida, molts canvis i la baixa més sensible de l’experimentat Álvaro Ferrer, els grans objectius de la temporada són repetir o fins i tot millorar la bona actuació en la lliga Asobal –quart lloc– i tornar a viure el somni europeu de la copa EHF. El Fraikin Granollers va arribar fins a la final a quatre i va caure, amb el cap ben alt, contra el Nantes per la mínima (27-26). Com la temporada passada, el Fraikin Granollers ha quedat exempt de les dues primeres eliminatòries de la copa EHF i accedirà directament a la tercera, que es jugarà entre el 18 i el 26 de novembre. “En l’EHF ho donarem tot i el nostre rendiment també dependrà del nostre moment i del sorteig”, explica Rama.

Sigui com vulgui, l’equip vallesà iniciarà la lliga a casa el 9 de setembre contra el BM Logronyo la Rioja, que l’any passat va obtenir la tercera plaça amb el nom de Naturhouse la Rioja. Abans, l’equip d’Antonio Rama jugarà l’1 de setembre la primera semifinal de la supercopa de Catalunya contra la UE Sarrià. A més del canvi a la banqueta, enguany s’incorporen a la disciplina del conjunt català els jugadors Ian Tarrafeta, Marc Guàrdia, Edgar Pérez, Albert Pujol, el lituà Rolandas Bernatonis i el brasiler César Almeida. Les baixes són les d’Arnau Garcia, Pol Sastre, Vicente Álamo, Adrià Pérez, Michal Kasal, Miquel Flores i Álvaro Ferrer. Per als entrenaments de la pretemporada, Antonio Rama també tindrà el suport de diversos jugadors del planter: Pau Ferré, Enric González, Ismael Bela i Mario Rivas.