“Recordo els que no hi són”

“Quan miro enrere recordo tots els amics que ja no hi són”, sentencia l’alpinista tarragoní Òscar Cadiach, que ja ha tingut temps al camp base per reflexionar sobre l’ascensió que dijous passat el va convertir en el primer català a coronar els catorze vuit-mils de la Terra sense oxigen addicional. En una trucada a El Pont de Mahoma, de Tarragona Ràdio, recorda que van sortir a les set de la tarda de dimecres, partint des dels 7.200 metres del camp 3, i que van trigar quatre hores per arribar al coll de la muntanya, a uns 7.900 m, amb vent i fred. Encara van haver d’estar 10 hores més fins al cim, a 8.047 metres, avançant en aquesta altitud per sobre de la “zona de la mort” i sense ingerir líquids. Se’ls van congelar les cantimplores. Portaven un fogonet especial que no els va funcionar per la manca d’oxigen en altura, i no van poder fondre neu. “Beure aigua gelada no és gens recomanable en l’ascensió”, recorda Cadiach. El tarragoní destaca que ara vol “gaudir de la gesta” i compartir-la amb tots els alpinistes amb qui ha coincidit en 35 anys de vuitmils: “Recordo tots aquells amics que ja no hi són, com Manel de la Mata, Íñigo de Pineda o Alberto Zerain. Soc molt afortunat que tot hagi anat bé. A ells també els dedico els vuitmils.” L’alpinista està de tornada per la glacera del Baltoro després de dos mesos d’expedició al Karakorum. És la 66a expedició a l’Himàlaia de Cadiach, que als 64 anys torna amb nous projectes i amb energies renovades després d’haver bastit una de les millors carreres alpinístiques del país.