L’oblit olímpic

Des de l’època en què Rio 2016 era només un esborrany, els ideòlegs dels Jocs brasilers ja tenien ben clar quin era el model olímpic que buscaven. La inspiració era Barcelona 1992 i el seu llegat, que va transformar tota una ciutat de dalt a baix. No només els brasilers estaven convençuts que Rio seguiria aquella pauta, també ho estava el president del Comitè Olímpic Internacional, l’alemany, Thomas Bach, quan un any abans del tret de sortida dels primers Jocs Olímpics a l’Amèrica Llatina va assegurar que Rio de Janeiro tindria la remodelació urbanística més gran de la història olímpica des del 1992.

Tot i que aquestes dues transformacions tenen un però. I és que el Brasil investiga els contractes que l’Ajuntament va firmar amb l’empresa constructora per un suposat desviament de diners. El director de comunicació del comitè organitzador de Rio 2016, Mario Andrada, diu convençut: “La gestió dels membres organitzadors va ser la correcta i els nostres arxius estan oberts”, explica a L’Esportiu. Cal recordar també que la justícia francesa té sota sospita l’adjudicació d’aquests Jocs per possibles suborns a membres africans del COI per fer decantar la votació a favor de la ciutat brasilera.

L’altre projecte és l’anomenat Porto Maravilha, ideat per l’arquitecte barceloní Ignasi Riera. Es tracta d’un profund rentat de cara del front marítim, que fins fa ben poc només era una zona marginal i perillosa. Ara, és un espai urbà obert al ciutadà des d’on es pot contemplar el mar, visitar museus i apreciar parets decorades amb grafits de gran qualitat artística. Per exemple, el del brasiler Eduardo Kobra titulat Tots som un , rècord Guinness per ser el més gran del món. El port s’ha convertit en el nou punt turístic i cosmopolita de Rio de Janeiro.

Doncs bé, avui que fa un any de la cerimònia d’inauguració, aquesta modificació ha estat ben petita. El canvi més notori ha estat la construcció de la línia 4 del metro que lliga Copacabana amb la zona oest de Rio i la seva continuació amb autobusos de carril exclusiu. Això ha permès que el temps de viatge es redueixi a la meitat i millori la qualitat de vida de les persones que circulen per l’àrea. Abans, només hi arribaven els busos convencionals que dividien el seu espai amb centenars de cotxes que congestionaven el trànsit a totes hores.

Entrar de nou al Parc Olímpic provoca una sensació agredolça. Per una banda, l’alegre saudade d’haver-lo viscut en la seva màxima esplendor i, per l’altra, la tristesa de veure com cau en l’oblit. El recinte està obert els caps de setmana per a qui vulgui fer un passeig a peu o sobre rodes i també jugar a bàsquet i futbol a les dues pistes instal·lades a l’aire lliure. Però no hi ha cap bar ni cap lavabo. L’objectiu de l’Ajuntament era deixar un llegat esportiu simple i, a la vegada, eficient però, a causa de la greu crisi econòmica, no han aconseguit gairebé res del que estava previst.

El Centre Aquàtic havia de desmuntar-se i traslladar les piscines a altres punts del país però fins ara, només s’ha tret la façana exterior que cobria les graderies. Els materials de l’Arena del Futur, seu de l’handbol, havien de servir per construir quatre escoles primàries i no s’ha mogut ni una pedra. El velòdrom, la instal·lació més problemàtica durant la seva construcció, va patir un incendi diumenge passat i, a més, el manteniment de la pista de ciclisme que ningú utilitza costa quatre milions d’euros l’any.

Les Arena 1 i 2 resten tancades i només la 3 té activitat gairebé diària perquè és un centre d’entrenament per a esportistes de bàdminton, gimnàstica artística i arts marcials. El Centre de Tennis ha acollit una etapa del mundial de voleibol i un torneig local de jiu jitsu. Mario Andrada comenta que el problema és que “no hi ha diners” i que “va ser dolorós veure com cap empresa es va presentar a la subhasta organitzada per l’Ajuntament per gestionar el Parc Olímpic”, per això “les coses funcionen tan lentament”.

Poc abans de la inauguració dels XXXI Jocs Olímpics, es va parlar molt de la famosa badia de Guanabara i de com navegarien les regates entre tanta porqueria. El repte era descontaminar totalment l’aigua, però només es va arribar a netejar un 50 per cent, sent optimistes. Des que els esportistes van marxar, “no s’ha fet res”, en paraules d’Andrada. I la seu de la modalitat d’eslàlom del piragüisme situada a la modesta regió de Deodoro va servir de piscina pública... durant tres mesos. Després va tancar portes.

Els 31 blocs de la Vila Olímpica van ser projectats per transformar-se en 4.000 pisos d’autèntic luxe que avui estan totalment buits. La constructora responsable només n’ha aconseguit vendre 260, però ningú no hi viu encara. I desenes dels antics habitants han hagut de tornar les medalles que van guanyar perquè estaven oxidades. “Alguna cosa va sortir malament, potser és degut a un mal ús”, es justifica Andrada, tot i que no pot ser només casualitat que l’or es torni verd, hi apareguin punts negres i caigui el vernís.

Rio 2016 compleix un any ple de despropòsits, als quals s’ha d’afegir el deute de 40 milions d’euros que té el comitè amb diferents proveïdors. El director de comunicació, però, hi resta importància i recalca que “d’un total de 2.500 milions d’euros, només devem el 2 per cent i aconseguirem pagar-ho en els propers mesos”. Tot i els conflictes, l’organització de Rio 2016 està satisfeta perquè almenys “no va passar res greu durant les competicions, vam ser puntuals, no va haver-hi Zika i es van vendre sis milions d’entrades”. Missió acomplerta.