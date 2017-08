David de la Cruz ho prova de lluny i la pilota va al pal

Ho havia anunciat el dia abans. I va posar tota la carn a la graella. David de la Cruz va atacar a 7 quilòmetres de l’arribada de la cinquena i darrera etapa de la Vuelta a Burgos, a Lagunas de Neila. L’objectiu, eixugar els 27 segons de marge que tenia el basc Mikel Landa, líder de la general des del primer dia. I la pilota del vallesà va anar al pal. “Ho he provat, però no ha pogut ser. Volia intentar guanyar l’etapa i la general, però no ha sortit bé. El més important és que ho he provat sense tenir les millors sensacions. M’hauria agradat endur-me la victòria en aquesta cursa, però malgrat això ha estat una bona setmana de feina que m’ha permès millorar l’estat de forma, que és el que compta”, va dir el vallesà, que acabaria cedint un lloc en la general i ara és tercer darrere Landa i el seu company al Quick-Step Floors Enric Mas.

David de la Cruz ho va intentar amb la companyia del terrassenc Antonio Pedrero (Movistar) i també del Quick-Step Julian Alaphilippe, que havia entrat a l’escapada. El conjunt blau havia endurit encara més la cursa, després que fos l’Sky el que accelerés el ritme perquè l’escapada –fins al quilòmetre 40 no se’n va poder formar cap amb cara i ulls– feia trontollar el mallot morat de Landa. Quedaven set quilòmetres d’ascensió quan el sabadellenc havia fet saltar les alarmes, però a de la Cruz se li va fer pilota: “És clar que el resultat no és el que m’esperava, perquè havia sortit amb la intenció de fer-ho millor, però està bé perquè ho he donat tot. Surto amb millors sensacions que l’any passat, així que espero que en les properes setmanes pugui estar a un nivell més competitiu i ser protagonista.” És evident que els moments de forma del català i Landa són antagònics. El basc, a qui gairebé només li queda fer oficial el seu fitxatge pel Movistar per a la resta de la temporada, ve de córrer el Giro i el Tour. I amb sort diversa, perquè a Itàlia no va poder disputar la general i, a França quan havia de treballar per Froome, va acabar quart a un sol segon del tercer, Romain Bardet. De la Cruz, en canvi, té en la Vuelta el seu gran objectiu de la temporada d’aquí a quinze dies, sobretot després de dur el mallot de líder en la darrera edició.

Súperlópez, el colombià de l’Astanà, va tornar a donar la raó als que el consideren el millor del seu país, davant de Quintana, Urán i Henao. Mikel Landa, a 2,2 de l’arribada, va agafar les regnes i, aleshores, només Mas i Miguel Ángel López el van poder seguir. Fins i tot van arribar a anar els tres en paral·lel, ja quan faltava menys de mig quilòmetre. I quan a 200 metres el colombià va atacar, Landa es va enfonsar i Mas va conservar forces per superar de la Cruz en la general.