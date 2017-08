Gimeno obté la triple corona i Marsinyach tasta el primer or

La patinadora osonenca Mònica Gimeno (CP Mollerussa Pla d’Urgell) i el patinador cardoní Pere Marsinyach (Foment Cardoní) van guanyar ahir a Roana (Itàlia) la medalla d’or en el programa lliure del campionat d’Europa de patinatge i confirmen la bona salut del patinatge català, que continua sumant medalles en les grans cites.

Gimeno ja havia estat campiona d’Europa el 2015 i el 2016, i va reconfirmar els pronòstics amb desimboltura. Primera amb autoritat en el disc curt, ja sortia com a màxima favorita en el disc llarg i no va titubejar. La seva elegància de moviments, les seves piruetes i els salts van captivar el públic i el jurat, que li va atorgar notes superiors als 9 punts tant en la puntuació tècnica –entre 9,4 i 9,7– com en la impressió artística, en la qual les seves notes van oscil·lar entre 9,3 i el 9,7. Va rebre una penalització de 0,2 punts per una caiguda després d’un salt. També en el programa llarg femení, la patinadora de Granollers Noemí Isla (PA Cadí) va finalitzar en la cinquena posició i Grace Tara Lloret (Gramenet CP) va ser setena. La medalla de plata la va obtenir la italiana Michela Cima i la de bronze va ser per a la seva compatriota Francesca Neri. La millor especialista italiana i gran favorita per obtenir l’or en els World Roller Games, Silvia Nemesio, no va participar en el campionat i serà una de les la grans rivals de Gimeno en el primer mundial de mundials que es farà a Nanjing (Xina) entre l’agost i el setembre. En solo dansa, Marina Gibaja (CPA Tona) va acabar novena.

El segon plat fort del dia era l’actuació de Pere Marsinyach, un altre especialista a captivar i a encomanar el públic la seva gran energia. Marsinyach havia estat campió del món júnior a Reus el 2014 completant una actuació memorable davant de 3.000 espectadors, però no havia tastat encara l’or en un gran esdeveniment sènior i ahir va trencar el gel, refermant la bona actuació que ja havia tingut en el disc curt –el 25% de la nota–, en el qual va acabar primer. No ho va tenir gens fàcil, perquè davant seu va patinar l’italià Giuseppe Marco Giustino, finalment medallista de plata que va fer una gran actuació. Marsinyach va tenir els nervis temperats i va demostrar tota la seva vàlua. Malgrat un parell de desequilibris en els salts que no li van comportar penalització, va exhibir la seva qualitat innata i va obtenir tres 9,9 en la puntuació artística, el seu punt fort i amb el qual va acabar de marcar les diferències. En la part tècnica, les seves puntuacions van oscil·lar entre el 9,4 i el 9,7. La medalla de bronze se la va endur el francès Pierre Meriel. Pel que fa als altres dos catalans, Llorenç Álvarez (Ripollet CPA) va ser cinquè i Kevin Bordas (Caldes d’Estrach) va acabar sisè.