Paula Badosa guanya el seu tercer títol de la ITF

Paula Badosa va guanyar la tercera edició de l’ITF Pro Circuit Open Castella i Lleó, disputat a El Espinar (25.000 dòlars). És el tercer títol de la begurenca nascuda a Nova York (1997), que posa fi a una sequera de dos anys en els quals les lesions han trencat la seva prometedora progressió. El 2013 a Barcelona i el 2015 a Denain (França) havia aconseguit els seus anteriors títols del circuit ITF. Quan va començar a entrenar-se amb el tècnic Xavi Budó, fa dos anys, va guanyar el títol júnior de Roland Garros, setmanes després de guanyar la txeca Petra Cetkovska (89a de la WTA) amb un 6-1 i 6-1 en el seu debut en el quadre principal d’un torneig WTA, el Premier Mandatory de Miami.

Badosa va superar en una hora i cinc minuts la turca Ayla Aksu (6), 6-2 i 6-4. Finalista en el torneig de Caserta l’abril en terra batuda, aquest cap de setmana a El Espinar, en pista dura, havia derrotat en la primera eliminatòria la georgiana i quarta cap de sèrie Sofia Shapatava (4-6, 6-1 i 6-1). En la segona es va desfer de Quinn Gleason (EUA) 7-6 (3), 4-6 i 6-2 i, des dels quarts de final ja no va cedir cap set. Primer va eliminar la francesa Harmkony Tan (6-2 i 6-1) i, amb el mateix resultat, l’esquerrana de Madrid Ainhoa Atucha. L’empordanesa va esborrar de la pista Ayla Aksu en la final –la primera de la turca– des del servei i un joc agressiu que li va donar el primer set en mitja hora. En el segon, va sentenciar en el desè joc en la segona pilota de partit.

“Estic molt contenta, els dos primers partits van ser molt durs, en els dos següents vaig jugar molt bé i, en la final, tenia molts nervis però finalment he pogut guanyar”, va dir Paula Badosa, que sobre les sensacions de tornar a guanyar un torneig hi afegia: “En aquests moments em passen milions de coses pel cap però al final puc estar tranquil·la. Estic molt contenta: m’emociono una mica perquè ho he passat molt malament amb la lesió i després no aconseguia ser competitiva. Per fi ha arribat la recompensa.” “Quan vaig guanyar el Roland Garros júnior es van crear unes expectatives molt altes, jo era molt jove i no estava preparada. Després va arribar la lesió i un cúmul de circumstàncies que em van fer baixar llocs en el rànquing. El meu objectiu sempre serà pujar llocs i guanyar tots els tornejos possibles”, va afegir-hi sobre el seu passat marcat per un esquinç al turmell, un microtrencament al quàdriceps i problemes en un canell. Pel que fa al trencament del seu tècnic Xavi Budó amb Carla Suárez després de deu anys va dir que encara no hi havia parlat perquè és recent i ja estava disputant aquest torneig.